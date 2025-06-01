Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akıllı İlaç Üretilecek

TÜRKİYE’DEN KANCRA TEDAVİSİNDE YENİ ADIM

Türkiye, sağlık alanında önemli bir gelişmenin eşiğinde! Kanser tedavisinde kullanılan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmayan akıllı ilaçların yüksek fiyatları, hastaları ve onların ailelerini yıllardır zor bir duruma sokuyor. Bu duruma çözüm bulmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harekete geçti.

KANSER HASTALARI İÇİN DAHA İYİ BİR GELECEK

Kanser hastaları, SGK tarafından karşılanmayan akıllı ilaçlara yalnızca kendi imkânları ile erişebiliyor. Gelişmiş tedavi yöntemlerinde kullanılan bu ilaçların maliyeti 100 bin liradan başlayıp 2 milyon lirayı geçebiliyor. Örneğin, 12 kürlük bir tedavi programı 2,2 milyon lira kadar yükselebiliyor. Yüksek maliyet yüzünden hastalar sık sık dava açmak zorunda kalıyor; fakat mahkeme süreçlerinin uzun sürmesi mağduriyetleri artırıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık alanındaki bu duruma kayıtsız kalmadı ve net bir tutum ortaya koydu. Türkiye’nin akıllı ilaç üretme kapasitesine sahip olduğunu vurguladı ve şu sözleri aktardı: “Anlaşılan o ki kendi akıllı ilacımızı kendimiz yapacağız. İHA, SİHA ve KAAN’ı yapabiliyorsak, akıllı ilaçlarımızı da kendimiz üretebiliriz. Bu konuda çok hızlı hareket edelim. Her türlü kaynak, AR-GE desteği vererek bu konuda çalışmaları başlatalım. Ayrıca şu anda yaşanan mağduriyetleri de giderecek adım atalım.”

BİLGİ İŞLEMLERİ İÇİN ADIMLAR ATILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mahkeme süreçleri ve mevcut mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a talimat verdi. Yerli akıllı kanser ilacı üretimi konusunda ise ilgili diğer bakanların hemen harekete geçmelerini istedi.