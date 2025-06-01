Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akıllı İlaç Üretimi Başlatacak

Türkiye, sağlık alanında önemli bir gelişmeye doğru ilerliyor! Kanser tedavisinde kullanılan ve SGK tarafından karşılanmayan akıllı ilaçların yüksek maliyetleri, hastaları ve ailelerini uzun zamandır maddi ve manevi bir yük altına sokuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konudaki soruna kalıcı bir çözüm getirmek için harekete geçti.

MAĞDURİYET DİNMİYOR

Kanser hastaları, SGK’nın karşılamadığı akıllı ilaçlara yalnızca kendi imkanlarıyla ulaşabiliyor. İmmünoterapinin de aralarında olduğu ileri tedavilerde kullanılan bu ilaçların fiyatı 100 bin liradan başlayıp 2 milyon lirayı geçebiliyor. Örneğin, 12 kürlük bir tedavi 2,2 milyon liraya kadar yükselebiliyor. Yüksek maliyetler yüzünden hastalar sıklıkla dava açmak zorunda kalıyor, ancak mahkeme süreçleri yıllarca sürebiliyor ve bu durum mağduriyetleri artırıyor.

AKILLI İLAÇ ÜRETİMİNE GEÇİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık alanındaki bu krize kayıtsız kalmadı ve net bir tavır sergiledi. Türkiye’nin akıllı ilaç üretme kapasitesine sahip bir ülke olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Anlaşılan o ki kendi akıllı ilacımızı kendimiz yapacağız. İHA, SİHA ve KAAN’ı yapabiliyorsak, akıllı ilaçlarımızı da kendimiz üretebiliriz. Bu konuda çok hızlı hareket edelim. Her türlü kaynak, AR-GE desteği vererek bu konuda çalışmaları başlatalım. Ayrıca şu anda yaşanan mağduriyetleri de giderecek adım atalım.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

BAKANLARA YENİ GÖREVLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mahkeme süreçleri ile mevcut mağduriyetlerin giderilmesi için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a talimat verdi. Yerli akıllı kanser ilacı üretim sürecinin hızlanması için ise diğer ilgili bakanların da hemen harekete geçmeleri gerektiğinin altını çizdi.