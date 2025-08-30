Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Defteri’ni imzaladı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN KUTLANMASI

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü, Anıtkabir’de gerçekleşen bir törenle kutlandı. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki devlet yetkilileri katıldı. Kutlamalar, devlet erkanının Aslanlı Yol’da yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün mozolesine ay yıldız motifli bir çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ İMZALANDI

Törenin sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Misak-ı Millî Kulesi’ne geçti. Erdoğan burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Erdoğan’ın deftere yazdığı ifadeler şöyle: “Aziz Atatürk, bugün milletçe Büyük Zafer’in 103’üncü yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Anadolu’yu ebedi ve ezeli vatanımız olarak tescillediğimiz Büyük Zafer’in kazanılmasına vesile olan zatıaliniz ile birlikte silah arkadaşlarınızı, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. Müstevi emeller taşıyanlar bundan bir asır önce olduğu gibi bugün de boş durmamakta, sinsi hesaplar peşinde koşmaktadır. Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde tam bir emniyet içindedir. Ruhun şad olsun.”