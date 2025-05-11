“Cumhurbaşkanı Erdoğan Anneler Günü’nü Kutladı.”

ANNELER GÜNÜ’NE ÖZEL MESAJ

Bugün Anneler Günü. Bu özel gün nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı ve duygularını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin ve dünyanın tüm annelerinin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum. Haklarını ne yaparsak yapalım asla ödeyemeyeceğimiz annelerimize Rabb’imden aileleriyle, evlatlarıyla, sevdikleriyle birlikte hayırlı, mutlu, bereketli ömürler niyaz ediyorum.” ifadeleriyle annelere olan minnetini belirtti.

ŞEHİT ANNELERİNE SAYGI

Erdoğan, mesajında, “Sevgili anneciğim başta olmak üzere darıdünyadan darıukbaya göç eden tüm annelerimizi rahmetle, şükranla, minnetle yâd ediyorum.” dedi. Şanlı hilalin dalgalanması için canını feda eden şehitlerin annelerini de unutmadı ve “Anneler Günü’nü ayrıca kutluyor, her birinin ellerinden öpüyorum.” şeklinde bir mesaj verdi. Ayrıca, gazilerin annelerine de saygı göstererek, “Hepsinin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

GAZZELİ ANNELERE GÖNDERME

Cumhurbaşkanı, “Filistin’de tam 19 aydır devam eden vahşi soykırımda geride gözü yaşlı, gönlü mahzun binlerce öksüz bırakarak şehadet mertebesine erişen tüm Gazzeli anneleri rahmetle anıyorum.” diyerek, bu acı durumdan etkilenen annelere de duyduğu saygıyı aktardı.

AİLE ÜYELERİNE TEŞEKKÜR

Sonuç olarak, “Kıymetli eşim ve sevgili kızlarımın da Anneler Günü’nü canıgönülden kutluyor; kendilerine sabırları, fedakârlıkları ve emekleri için teşekkür ediyorum.” şeklinde samimi bir not ekleyen Erdoğan, mesajını “Yeryüzünde barışın, huzurun, esenliğin hüküm sürdüğü, Anneler Günü’nün güzelliklerle kutlanacağı günleri görmeyi Rabb’im bizlere nasip eylesin.” dilekleriyle tamamladı.