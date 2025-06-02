Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arzum, Putin ve Zelensky’i buluşturmak

ERDOĞAN’IN KABİNE TOPLANTISINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalar yapıyor. İstanbul’da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna görüşmesine dikkat çeken Erdoğan, ikinci görüşmenin oldukça yapıcı olduğunu belirterek, “Rusya ile Ukrayna arasında çok muhteşem bir buluşma oldu” şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca, uluslararası kamuoyuna yansıyacak verilerle birlikte esir değişimi ve ceset iadeleri gibi önemli konuların gündemde olduğunu vurguladı.

PUTİN VE ZELENSKY’Yİ BİR ARAYA GETİRME ARZUSU

Erdoğan, en büyük arzusunun Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’yi İstanbul veya Ankara’da bir araya getirmek olduğunu söyledi. Bununla birlikte, “Hatta Sayın Trump’la, kabul buyururlarsa ben de buluşmada bir araya gelir ve böylece İstanbul’u bir merkezi haline getirelim istiyorum” dedi. Toplantıda Türkiye’nin gündemindeki kritik meselelerin kapsamlı bir şekilde ele alındığını belirten Erdoğan, seçimlerin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE’NİN GÜCÜNE VURGU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin terör sorununu başta olmak üzere her türlü meselesini çözme kapasitesine sahip olduğunu aktararak, “Türkiye’nin hiçbir sorunu çözümsüz değildir” dedi. 23 yıllık kazanımlar sayesinde demokrasinin her türlü sorunun tartışılacağı ve ortak akılla çözümler bulunacak yetkinliğe ulaştığını vurguladı. Erdoğan, “Çözüm yerine sorunun parçası olmakta ısrar edenleri milletimizin engin ferasetine havale ediyoruz” şeklinde konuştu.

AİLE YILI OLMASI VE GELECEK PROJELERİ

Erdoğan, 2025 yılının Türkiye’de Aile Yılı olarak ilan edildiğini belirtti. Aile değerlerine öncelik verecek politikalar geliştireceklerini dile getirerek, “Önümüzdeki 10 yılda aileyi koruyan politikalar üreteceğiz” ifadelerini kullandı. Ülkenin nüfus artış hızını yeniden sağlıklı bir düzeye çıkaracak adımlar atılması gerektiğine dikkat çekti.

SURİYE’DEKİ İSTİKRAR VE GÜVENLİK

Cumhurbaşkanı, Suriye’deki istikrarın bölgeye kazandıracaklarını belirterek, Suriye’ye düzenli hava seferlerinin başlayacağını duyurdu. Avrupa ülkelerinin Suriye’ye yaptırımları kaldırma kararından memnuniyet duyduğunu söyleyen Erdoğan, Suriye hükümetinin birlik ve dirlik için gösterdiği çabalara da takdirle değindi.

DEMOKRASİYE VE ŞEHİTLERE SAYGI

Son olarak, 27 Mayıs darbesinin 65. yıldönümünde, demokrasiye olan kararlılığını yineleyen Erdoğan, “Şehit Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını bir kez daha yâd ediyoruz” dedi. 15 Temmuz’da yazdıkları destanın, demokrasi tarihine altın harflerle yazıldığını ve bir daha açılmamak üzere kapandığına vurgu yaptı.