Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram Tatili 9 Gün

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin süresinin 9 gün olarak belirlendiğini duyurdu. Bu açıklama, bayram döneminde vatandaşların uzun bir tatil geçirmesine olanak tanıyan bir karar olarak değerlendiriliyor.

TATİL DÖNEMİ DETAYLARI

Erdoğan, yapılan düzenlemeye göre tatil süresinin 21 Nisan Cuma gününden başlayarak 29 Nisan Pazar gününe kadar devam edeceğini bildirdi. Bu durum, ailelerin bir araya gelmesi ve tatil planları yapabilmesi açısından önemli bir fırsat sunuyor.

VATANDAŞLARA SEVİNDİREN HABER

Bu uzun tatil, özellikle şehir dışına seyahat etmeyi düşünen vatandaşlar için avantaj sağlayacak. Tatilin gelmesiyle birlikte otel ve tatil yerlerindeki talebin artması bekleniyor.