Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram Tatili 9 Gün

cumhurbaskani-erdogan-bayram-tatili-9-gun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin süresinin 9 gün olarak belirlendiğini duyurdu. Bu açıklama, bayram döneminde vatandaşların uzun bir tatil geçirmesine olanak tanıyan bir karar olarak değerlendiriliyor.

TATİL DÖNEMİ DETAYLARI

Erdoğan, yapılan düzenlemeye göre tatil süresinin 21 Nisan Cuma gününden başlayarak 29 Nisan Pazar gününe kadar devam edeceğini bildirdi. Bu durum, ailelerin bir araya gelmesi ve tatil planları yapabilmesi açısından önemli bir fırsat sunuyor.

VATANDAŞLARA SEVİNDİREN HABER

Bu uzun tatil, özellikle şehir dışına seyahat etmeyi düşünen vatandaşlar için avantaj sağlayacak. Tatilin gelmesiyle birlikte otel ve tatil yerlerindeki talebin artması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Çin ve ABD İlişkilerine Güçlendirme Çağrısı

Çin Dışişleri Bakanı Vang, ABD’ye hitaben iki ülke ilişkilerinde dikkatli olunması gerektiğini ve önemli bir kavşakta bulunduklarını ifade etti.
Dünya

Çin’den ABD’ye İlişkileri Güçlendirme Çağrısı

Çin Dışişleri Bakanı Vang, ABD'ye hitaben ilişkilerde dikkatli olmaları ve "yanlış hükümlerden" kaçınmaları gerektiğini vurguladı, önemli bir dönüm noktasında bulunduklarını ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.