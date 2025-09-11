Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belediye Başkanlarına Rozet Verdi

Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında başkanlık yaptı. Toplantı öncesinde Erdoğan, AK Parti’ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a rozet taktı.

HASAN USTAOĞLU’NUN YAŞAM HİKAYESİ

Konya Seydişehir’de 1975 yılında dünyaya gelen Hasan Ustaoğlu, 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 4 yıl özel bir şirkette çalıştı. 2004 yılında kendi mühendislik faaliyeti yürüten bir firma kuran Ustaoğlu, 2010 yılından itibaren CHP yönetim kurulu üyeliği ve ilçe sekreterliği görevlerinde bulundu. 2014-2019 yerel seçimlerinde CHP’den Seydişehir Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı, 2019’da ise Konya Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği görevini üstlendi. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Seydişehir Belediye Başkanı seçilen Hasan Ustaoğlu, ardından AK Parti’ye katıldı ve rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

