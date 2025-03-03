Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükelçilerle İftarda Buluştu

GELENEKSEL BÜYÜKELÇİLER İFTARI’NDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN DEĞERLENDİRMELERİ

Her yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen Geleneksel Büyükelçiler İftarı, bu yıl da AK Parti Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yoğun mesaisi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükelçiler ile birlikte iftar programına katıldı. İftar sonrası Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Avrupa’nın ayrılmaz bir parçası olarak, Avrupa Birliği’ne üyelik sürecimizi stratejik önceliğimiz olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye’nin olmadığı bir Avrupa güvenliğinin düşünülemeyeceğini de vurguladı.

AB ÜYELİĞİ STRATEJİK ÖNCELİĞİDİR

Kıymetli misafirlere hitap eden Erdoğan, Güney Kafkasya’daki huzuri ve istikrar çabalarını artırdıklarını belirtti. Ermenistan ile normalleşme sürecine devam ettiklerini, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barış için de bir anlaşma beklediklerini dile getirdi. Ayrıca, Doğu Akdeniz ve Ege’deki istikrarın korunması ve Yunanistan ile ilişkilerin iyileştirilmesi konularında olumlu bir atmosfer yaratmak için çabaladıklarını söyleyerek, Balkanlar’daki istikrar için de gereken katkıyı sunmaya devam ettiklerini belirtti. Erdoğan, “Son dönemde yaşanan gelişmeler Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur.” dedi.

RAMAZAN’IN ANLAMINI VURGULADI

Ramazan ayının insanlığa huzur getirmesi temennisinde bulunan Erdoğan, orucu yalnızca aç ve susuz kalmak değil, bir ruh şöleni olarak tanımladı. Dünya genelindeki ihtiyaç sahiplerine hissetmeye çalıştıklarını ve dayanışmayı daha da yücelttiklerini aktardı.

İSLAM DÜŞMANLIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Erdoğan, İslam düşmanlığının ve göçmen karşıtlığının global düzeni tehdit eden unsurlar olduğuna vurgu yaptı. “Güven azaldıkça tedirginlik artmakta ve ‘her koyun kendi bacağından asılır’ anlayışı yayılmaktadır.” diyerek, uluslararası sistemin adaletsizleştiğini ifade etti. Sorunları zamana bırakmanın ve kayıtsız kalmanın tehlikelerine de dikkat çekti.

KRİZLERLE ÇEVRİLİ COĞRAFYADA ROL ÜSTLENİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslümanların karar alma süreçlerinde yeterince temsil edilmesi gerekliliğine de değindi. Krizlerle çevrili coğrafyada enerji güvenliği ve terörle mücadelede kritik roller üstlendiklerini söyleyerek, bu konuda Türkiye’nin uluslararası yardımlarını artırdığını belirtti. “İyi günde dost ve kardeş bildiğimiz insanların kötü günlerinde yanlarında olmaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

KALICI BARIŞIN TEMELİ ONURLU ANLAŞMALARDIR

Erdoğan, Gazze ve Ukrayna’daki insani durumlarına atıfta bulunarak, kalıcı barışın yalnızca adil ve onurlu bir barış ile mümkün olabileceğini ifade etti. Müzakere süreçlerinin önemine değinerek, tüm taraflar için kabul edilebilir çözümler bulmanın gerekliliğini vurguladı. “Kalıcı barış ancak adil ve onurlu bir barışla mümkündür.” dedi.

SURİYE’DEKİ ÇATIŞMALARIN MALİYETİ AĞIR

Suriye’de çatışmaların kendisine büyük maliyetler biçtiğini belirten Erdoğan, bu durumu değiştirmek için gereken her türlü desteği sağladıklarını söyledi. “Çatışmaların Suriye’ye maliyeti 1 milyon can kaybı ve 500 milyar dolara yaklaşan devasa bir faturadır.” diyerek, uluslararası toplumu bu sorulara çözüm bulmaya davet etti.