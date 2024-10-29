Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çelik Kubbemiz Olacak

ERDOĞAN’DAN YENİ HİBELER AÇIKLAMASI

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Merkez Yerleşke’de düzenlenen T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, “Bizim de çelik kubbemiz olacak. Uzun menzilli füze kabiliyetimizi de artıracağız” ifadelerini kullandı.

YENİ PROJELERİ DESTEKLEMEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin savunma sanayisinin gelişimine vurgu yaparak, yeni projelerin desteklenmesinin önemli bir konu olduğunu belirtti. Özgün savunma araçlarıyla Türkiye’nin gücünü artırmayı hedeflediklerini söyledi.