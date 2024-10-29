More
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çelik Kubbemiz Olacak

cumhurbaskani-erdogan-celik-kubbemiz-olacak

ERDOĞAN’DAN YENİ HİBELER AÇIKLAMASI

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Merkez Yerleşke’de düzenlenen T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, “Bizim de çelik kubbemiz olacak. Uzun menzilli füze kabiliyetimizi de artıracağız” ifadelerini kullandı.

YENİ PROJELERİ DESTEKLEMEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin savunma sanayisinin gelişimine vurgu yaparak, yeni projelerin desteklenmesinin önemli bir konu olduğunu belirtti. Özgün savunma araçlarıyla Türkiye’nin gücünü artırmayı hedeflediklerini söyledi.

ÖNEMLİ

Gündem

BofA’nın Bugün En Fazla Alım Yaptığı Hisseler

Bank of America, bugün Borsa İstanbul'da hacim odaklı hisse alım satımı gerçekleştirdi.
Gündem

Günün Finans ve Borsa Gelişmeleri Özeti

BIST100 endeksi, %0.68 artışla 9.006,55 puandan kapanarak 69,214 milyar TL'lik işlem hacmiyle dikkat çekti. Günde önemli finansal gelişmeler meydana geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.