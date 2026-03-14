Cumhurbaşkanı Erdoğan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Töreninde İBB’yi Eleştirdi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni bugün gerçekleştirildi. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı. Yapılan konuşmada Erdoğan, projenin üç aşamadan oluştuğunu ve inşaat ile eğitim ve sağlık hizmetlerinin eş zamanlı olarak sürdürülmesinin amaçlandığını belirtti.

İBB TEPKİLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi’ndeki görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle eleştirdi. Müzenin Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait en değerli eserleri barındırdığını hatırlatan Erdoğan, 2019’da protokol ile müzenin restorasyonunu gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Erdoğan, “Peki 2019’dan sonra ne mi oldu? İstanbul’un başına gelenler protokolün de başına geldi.” ifadelerini kullandı. İBB’nin yükümlülüklerini yerine getirmediğini kaydeden Erdoğan, “İş siyaset yapmaya, istismar etmeye gelince Atatürk’ün adını dillerinden düşürmeyenler, mirasına sahip çıkmadı.” dedi.

TEMEL ATMA TÖRENİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel atma töreninde yaptığı açıklamalarda, yeni tıp fakültesinin ve hizmet binalarının İstanbul’a, öğrencilere, hastalara ve yakınlarına hayırlı olmasını diledi. Emeği geçen işçi, memur ve mühendisler için teşekkür eden Erdoğan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Eski binanın yıkılıp yerine yenisinin inşasının gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa bünyesinde yapılan çalışmaların 2018’den itibaren sürdüğünü ifade etti.

PROTOKOL SÜRECİ

Erdoğan, arkeolojik sit alanı içindeki kazı çalışmalarında binlerce eserin gün yüzüne çıkarıldığını ve Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi’nin Türkiye’nin ilk ve en büyük tıp müzesi olduğunu aktardı. 2019’da müzenin restorasyonunun tamamlandığını vurgulayan Erdoğan, ancak müze envanterinin bakım ve sergilenmesinin de sağlanması gereken bir süreç olduğuna dikkat çekti. “İBB maalesef yükümlülüklerin hiçbirini yerine getirmedi.” diyen Erdoğan, müzedeki 40 bini aşkın eserin düzenlenmesi için gerekli çalışmaların gerçekleştirilemediğini belirtti.

HİZMET BİNALARININ AÇILIŞI

Bugün dört farklı yerleşkede 16 hizmet binasının resmi açılışı gerçekleştirileceği de duyuruldu. Avcılar yerleşkesinde rektörlük, idari birimler binası, fakülte, enstitü ve meslek yüksek okulu ile öğrenci kültür merkezi gibi 12 yapı hizmete alınacak. Ayrıca, Cerrahpaşa Yerleşkesi’nde tarihi başhekimlik ve klinik binaları ile Büyükçekmece yerleşkesindeki güçlendirme çalışmaları tamamlanan kız öğrenci yurdunun açılışı yapılacak. Bakırköy’de de Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin güçlendirme tamamlandıktan sonra faaliyete geçeceği bildirildi.