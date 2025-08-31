Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin’de Törenle Karşılandı

ERDOĞAN’IN ÇİN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomatik görüşmelerine devam ediyor. Bu bağlamda Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’ne katılmak amacıyla Çin’in Tianjin şehrine geldi.

RESMİ KARŞILAMA TÖRENİ

Erdoğan, Binhay Uluslararası Havalimanı’nda, Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve elçilik personeli tarafından törenlerle karşılandı. Burada zirve kapsamındaki akşam yemeğine katılacak, yemek Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından liderler onuruna verilecek.

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

Ayrıca Erdoğan, ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping başta olmak üzere diğer ülkelerin liderleriyle ikili görüşmelerde de bulunacak. Şanghay İşbirliği Örgütü’nün genişletilmiş oturumunun ise zirvenin ikinci gününde gerçekleşmesi planlanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de zirvede yer alacak. Erdoğan, zirve sırasında Putin ile bir ikili görüşme gerçekleştirecek. İki liderin görüşmesinde, Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki gelişmelerin gündeme gelmesi bekleniyor. Vladimir Putin’in burada İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Hindistan Başbakanı Narendre Modi ile de görüşmeler yapacağı öğrenildi.

GELECEK 10 YILIN YOL HARİTASI

Zirve sırasında Çin Devlet Başkanı Şi, üye ülkelerin katılımıyla ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı ve gözlemci üye ile diyalog ortaklarının yer aldığı genişletilmiş ŞİÖ Artı Toplantısı’na başkanlık edecek. Şi, bu toplantılarda savaş sonrası uluslararası düzenin korunması ve küresel yönetimin yapıcı şekilde iyileştirilmesine yönelik önerilerini ve ŞİÖ işbirliğinin geliştirilmesi için alınacak tedbirleri paylaşacak. Üye ülke liderleri, Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’nın ardından ‘Tianjin Bildirisi’ni kabul edip ŞİÖ’nün önümüzdeki 10 yıl için yol haritası niteliğindeki gelişim stratejisini onaylayacak. Zirve sırasında ayrıca İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi ve Birleşmiş Milletler’in kuruluşunun 80. yıl dönümü nedeniyle ortak bir açıklama yapılacak, güvenlik, ekonomi ve halklar arası etkileşim konularında işbirliği belgeleri imzalanacak.

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ’NÜN TARİHİ

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), ilk kez 1996’da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından sınır güvenliği ve ekonomik işbirliği amacıyla kuruldu. O zamanlar ‘Şanghay Beşlisi’ olarak bilinen gruba, 2001 yılında Özbekistan’ın katılmasıyla örgütün kuruluşu gerçekleşti. 2017’de Hindistan ve Pakistan’ın üyelik süreçleri tamamlanırken, 2021’de İran ve 2024’te Belarus’un katılımıyla üye sayısı 10’a ulaştı. Moğolistan ve Eylül 2021’den beri gözlemci statüsünde bulunan Afganistan örgütte ‘gözlemci’ olarak görev yapıyor. Örgütün, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 14 ülkeyle ‘diyalog ortaklığı’ bulunuyor. Üye ülkelerin toplam yüz ölçümü, Avrasya kıtasının yaklaşık yüzde 65’ini kapsıyor; dünya nüfusunun yüzde 40’ını ve küresel gayrisafi hâsılanın yüzde 30’unu temsil ediyor.