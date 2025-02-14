Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ve CHP Eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretleri sonrası uçakta gazetecilere yaptığı açıklamalar, hem dış politika hem de iç siyaset açısından dikkate değer mesajlar içeriyor. Ziyaretler kapsamında imzalanan anlaşmalar, TOGG’un uluslararası tanıtımı ve Gazze konusundaki beyanlar, ayrıca iç politikada kabine değişiklikleri ve yeni anayasaya dair tartışmalar da gündeme geldi.

ZİYARETLERDE ÖNEMLİ ANLAŞMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ziyaretlerin her birinin ayrı bir önem taşıdığını vurguladı. Malezya’da Başbakan Enver İbrahim ile stratejik ortaklıklara yönelik Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey oluşturma konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti. Endonezya ile ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefini paylaştı. Pakistan’da ise 24 anlaşma imzalandığını ve özellikle savunma sanayii, enerji ve tarım gibi alanlarda iş birliklerinin derinleştiğini belirtti. Erdoğan, ziyaret ettiği ülkelerin liderlerine TOGG hediye ettiğini ve bu bağlamda liderlerin otomobile gösterdiği ilginin Türkiye’nin otomotiv sanayisindeki başarısını gösterdiğini söyledi.

GAZZE’DEKİ DURUM VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Cumhurbaşkanı, Gazze’deki insani durumun önemine vurgu yaparak, İslam dünyasının ortak bir hareket tarzı benimsemesi gerektiğinin altını çizdi. Gazze ve Suriye’de yıkımın ardından yeniden inşa sürecine hız kazandırılması gerektiğine dikkat çekti ve Türkiye’nin bu süreçte aktif rol alacağını belirtti. Erdoğan, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

IÇ POLİTIKADAKI GELIŞMELER

AK Parti’nin yaklaşan kongresi ve kabine değişikliğiyle ilgili sorulara yanıt veren Erdoğan, “Sahaya nasıl bir takım süreceğimizi çalışıyoruz” dedi. Kongrede dinamik bir yapı oluşturulacağını ifade etti ancak kabinede değişiklik olacağına dair kesin bir açıklamada bulunmadı. CHP’deki liderlik tartışmaları hakkında da yorum yapan Erdoğan, CHP’nin içindeki çekişmelerle meşgul olduğunu ve Türkiye’nin geleceği için somut adımlar atamadığını savundu.

YENİ ANAYASA VE YANGIN GÜVENLİĞİ

Yeni anayasa konusu da gündemde yer alıyor. Erdoğan, Türkiye’nin sivil, özgürlükçü ve kapsayıcı bir anayasaya ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı ve “Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anayasa için çalışıyoruz” yanıtını verdi. Ayrıca, Bolu Kartalkaya’daki otel yangını faciası hakkında açıklamalarda bulunarak, gerekli tedbirlerin alınacağını ve benzer olayların yaşanmaması için çalışmalara hız verileceğini ifade etti.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE GAZZE MESAJLARI

Ziyaret sonrası Erdoğan’a yöneltilen sorularda, Asya Müslümanları ile olan ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiği ve Türkiye’nin Asya perspektifinin önemine değinildi. Erdoğan, Gazze ve Suriye’deki durumla ilgili uluslararası güçlerin iş birliği yapması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ABD’nin Gazze konusundaki tutumunu eleştirerek, kalıcı bir barış için herkesin ortak irade göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Erdoğan, Suriye’deki PKK meselesi hakkında da bilgi verirken, Suriye yönetimiyle terör örgütlerine karşı ortak adımlar atılacağını belirtti. Siyasi istikrarın sağlanması için Türkiye’nin desteğinin süreceğini vurguladı.

Bu bağlamda, Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar hem uluslararası ilişkilerde Türkiye’nin konumunu güçlendirme, hem de iç siyasetteki gelişmelere dair önemli mesajlar niteliği taşıyor.