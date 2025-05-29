Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Adaylık Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’dan dönerken gazetecilere dikkat çekici açıklamalarda bulundu. NTV’den Buse Yıldırım, Erdoğan’ın sözlerini aktardı. 30 yıllık işgal dönemi sonrası Karabağ’ı yeniden ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu belirten Erdoğan, “Azerbaycan’ın, Karabağ’ın her köşesinde kalkınma ve imar seferberliğini tüm hızıyla devam ettirdiğini görüyoruz. Bu imar çalışmalarına ülkemizden birçok şirketin katkıda bulunması bizler için ayrı bir övünç kaynağıdır.” dedi. Erdoğan, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasındaki bölgesel istişare mekanizmasının ikincisini Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in katılımıyla gerçekleştirdiklerini anlatırken, bakanların da muhataplarıyla bir araya gelerek gündemdeki meseleleri ele aldığını ifade etti.

ÜÇ ÜLKE ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

Erdoğan, Türkiye’nin hem Azerbaycan hem de Pakistan’da çeşitli düzeylerde yoğun bir iş birliği içinde olduğunu söyledi. “Kendileriyle istişarelerimizde ikili meselelerin yanısıra, özellikle üç ülkeyi ilgilendiren bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Ticaret, yatırımlar, enerji iş birliği, gıda güvenliği ve Hazar geçişli doğu-batı orta koridoru gibi konuları değerlendirdik.” diye ekledi.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ANLAŞMALARI

Güney Kafkasya’da istikrar ve barışa büyük önem verdiklerini söyleyen Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında atılan adımları memnuniyetle karşıladığını ifade etti. “Barış anlaşması metni üzerinde uzlaşıya varılmasını da istikrar yolunda mühim bir gelişme olarak görüyoruz.” diyen Erdoğan, sürecin en kısa sürede sonuçlanması yönündeki arzusunu dile getirdi.

PAKİSTAN-HİNDİSTAN İLİŞKİLERİ

Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan gerilimde alınan ateşkes kararının da kendisini mutlu ettiğini belirten Erdoğan, “İki taraf arasında doğrudan ve sağlıklı bir diyaloğun tesisi için ateşkesin sunduğu fırsattan azami ölçüde yararlanılmalıdır.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Güney Asya’daki istikrarın sürdürülebilir olması için gerekeni yapacaklarını ima etti.

Üzerine sorular yöneltilen Erdoğan, “Bugün burada gerçekleştirdiğiniz üçlü zirvenin ve Uluslararası Laçın Havalimanı’nın açılmasının bölgedeki iş birlikleri açısından önemi nedir?” sorusuna verdiği cevapta şunları söyledi: “Laçın bölgesi Karabağ’daki yeniden yapılanma sürecinde ulaşım ve lojistik altyapının güçlendirilmesi için kilit konumda yer alıyor. Havalimanı bölgesinin kalkınmasını hızlandırması bakımından çok önemli. Bu uluslararası havalimanı ile turizm ve ticaret imkanları gelişecek. Savaş ve işgalin izleri hızla bu bölgeden silinecek.”

GIDA GÜVENLİĞİ VE İŞ BİRLİKLERİ

Türkiye ve Azerbaycan olarak birçok alanda iş birlikleri geliştirdiklerini belirten Erdoğan, bu iş birliğinin gıda arz güvenliği konusunda daha da arttırılacağını ifade etti. “Arz fazlamız olan ürünlerde kardeş ülkeleri önceleyeceğiz. Hep birlikte daha çok üretip, daha çok paylaşarak yarınlara daha sağlam yürüyeceğiz.” dedi.

Erdoğan, Kafkasya’daki barış sürecinin hangi aşamada olduğunu belirttiği sırada, “Gereken katkıyı da sunuyoruz.” ifadesini kullanırken, Zengezur Koridoru hakkında da şu bilgileri aktardı: “Zengezur Geçişi, Azerbaycan için yalnızca Nahçıvan ile kara bağlantısı değil, Türkiye üzerinden Türk dünyasına uzanan yeni bir entegrasyon hattıdır.”

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak Erdoğan, kalıcı bir ateşkes sağlanması için gösterilen diplomasi çabalarını konuştu. “Kapı aralanmışken, bu kapıyı kapatmayalım diyoruz.” şeklinde sözlerini sürdüren Erdoğan, Türkiye’nin bu krizin çözümünde kilit rol oynamaya devam edeceği mesajını verdi.

TERÖRLE MÜCADELE

PKK’nın silah bırakma süreci hakkında yöneltilen soruya Erdoğan, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve çeşitli ilişkilerle ilgili değerlendirmesinde bulundu. “Suriye Demokratik Güçleri hala oyalama taktiklerine devam ediyor. Alınan kararların uygulanmasını çok yakından takip ediyoruz.” dedi.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Yeni anayasa ile ilgili olarak kurulan hukukçu ekip hakkında bilgi veren Erdoğan, 11 kişinin görevlendirildiğini belirtirken, bu çalışmaları bayram sonrası başlatacaklarını ifade etti. “Yeni ve sivil bir anayasa bizim milletimize verdiğimiz bir söz.” şeklinde açıklayan Erdoğan, bu konuda yapıcı olmaları çağrısında bulundu.

Son olarak Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, “Bizim yeni anayasadan muradımız kendimize alan açmak, bireysel menfaat sağlamak değil.” diyerek, toplumun genelini kapsayan bir toplumsal sözleşme oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Erdoğan, Türkiye’nin enerji alanındaki durumu ile ilgili olarak, “Enerji alanında elde ettiğimiz her başarı sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir kazanımdır.” ifade ederken, 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfiyle Türkiye’nin enerji ticaret merkezi olma hedefini gerçekleştireceğini vurguladı.

AİLE DESTEK POLİTİKALARI

Erdoğan, “Aile 10 yılı” vizyonunun önemli olduğunu belirterek, aile yapısını güçlendirecek tedbirler alacaklarını ifade etti. “Biz bu süreci beklemeden önleyici politikalarla karşılamak istiyoruz.” diyerek, aile odaklı sosyal desteklerin artırılacağını aktardı.