Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alaska Mesajı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ALASKA ZİRVESİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska’da gerçekleşen zirve ile ilgili bir değerlendirme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska’da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır. Alaska Zirvesi’ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin de katılımıyla kalıcı barışın temeli olmasını diliyoruz. Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır.” ifadesini kullandı.

BARİŞIN TESİSİ İÇİN TÜRKİYE HAZIR

Zirvenin, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimine de katkı sağlayacağı belirtiliyor. Erdoğan, Türkiye’nin barış sürecine destek vermeye devam edeceğini vurguladı. Bu görüşmeler, özellikle Ukrayna’daki duruma dair umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.