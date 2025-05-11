Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anneler Günü Tebriği

ANNELER GÜNÜ MESAJI

Bugün Anneler Günü… Bu özel gün dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annelere duyduğu derin sevgiyi ve saygıyı dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin ve dünyanın tüm annelerinin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum. Haklarını ne yaparsak yapalım asla ödeyemeyeceğimiz annelerimize Rabb’imden aileleriyle, evlatlarıyla, sevdikleriyle birlikte hayırlı, mutlu, bereketli ömürler niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

ŞEHİTLERİN ANNELERİNE ÖZEL DOKUNUŞ

Sevgi dolu mesajında Erdoğan, “Sevgili anneciğim başta olmak üzere darıdünyadan darıukbaya göç eden tüm annelerimizi rahmetle, şükranla, minnetle yâd ediyorum” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin bekası için canlarını feda eden şehitlerin annelerini de unutmadı. “Şanlı hilalin dalgalanması için, aziz vatanın bekası için, milletimizin istiklal ve istikbali için canını feda eden şehitlerimizin muhterem annelerinin Anneler Günü’nü ayrıca kutluyor, her birinin ellerinden öpüyorum” diye ekledi.

GAZİ ANNELERİNE SAYGI

Cumhurbaşkanı, “Şüheda emaneti olan bu topraklar uğruna çok ağır bedeller ödeyen gazilerimizin kıymetli annelerini saygıyla selamlıyor, hepsinin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum” diyerek gazilerimizin annelerine de selam yolladı.

GAZZELİ ANNELERİ UNUTMADI

Aynı zamanda, Filistin’deki zor duruma da değinerek, “Filistin’de tam 19 aydır devam eden vahşi soykırımda geride gözü yaşlı, gönlü mahzun binlerce öksüz bırakarak şehadet mertebesine erişen tüm Gazzeli anneleri rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı. Kendi ailesinden de bahseden Erdoğan, “Kıymetli eşim ve sevgili kızlarımın da Anneler Günü’nü canıgönülden kutluyor; kendilerine sabırları, fedakârlıkları ve emekleri için teşekkür ediyorum” diyerek onlara özel bir selam gönderdi.

BARIŞ VE HUZUR DUAH

Cumhurbaşkanı, son olarak, “Yeryüzünde barışın, huzurun, esenliğin hüküm sürdüğü, Anneler Günü’nün güzelliklerle kutlanacağı günleri görmeyi Rabb’im bizlere nasip eylesin” diyerek mesajını sonlandırdı.