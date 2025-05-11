Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anneler Günü Tebriği

ANNELER GÜNÜ MESAJI

Bugün Anneler Günü… Bu özel gün vesilesiyle sosyal medya üzerinden bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, duygu ve düşüncelerini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “Ülkemizin ve dünyanın tüm annelerinin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum. Haklarını ne yaparsak yapalım asla ödeyemeyeceğimiz annelerimize Rabb’imden aileleriyle, evlatlarıyla, sevdikleriyle birlikte hayırlı, mutlu, bereketli ömürler niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.

ŞEHİTLERİMİZİN ANNELERİNE SAYGI

Sevgili anneciğim başta olmak üzere, bu dünyadan ahirete irtihal eden tüm anneleri rahmetle anarak, “Şanlı hilalin dalgalanması için, aziz vatanın bekası için, milletimizin istiklal ve istikbali için canını feda eden şehitlerimizin muhterem annelerinin Anneler Günü’nü ayrıca kutluyor, her birinin ellerinden öpüyorum” dedi. Ayrıca, bu topraklar için büyük bedeller ödeyen gazilerin kıymetli annelerini de saygıyla selamladı ve hepsinin Anneler Günü’nü tebrik etti.

GAZZELİ ANNELERİ ANMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Filistin’de devam eden zor koşullara da değinerek, “Aynı şekilde, Filistin’de tam 19 aydır devam eden vahşi soykırımda geride gözü yaşlı, gönlü mahzun binlerce öksüz bırakarak şehadet mertebesine erişen tüm Gazzeli anneleri rahmetle anıyorum” dedi.

SEVGİLİ AİLESİNE TEŞEKKÜR

Kıymetli eşinin ve sevgili kızlarının da Anneler Günü’nü “canıgönülden kutluyor; kendilerine sabırları, fedakârlıkları ve emekleri için teşekkür ediyorum” ifadeleriyle belirtti. Son olarak, “Yeryüzünde barışın, huzurun, esenliğin hüküm sürdüğü, Anneler Günü’nün güzelliklerle kutlanacağı günleri görmeyi Rabb’im bizlere nasip eylesin” diyerek mesajını sonlandırdı.