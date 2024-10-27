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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan Öntürk’e Ziyaret

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CUMHURBAŞKANINA DUYULAN ŞEREF

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Hatay’da ağırlamaktan duyulan onuru ifade eden Başkan Öntürk, ziyarette Erdoğan’a Hatay’ın yeniden ihya ve imarında sağladığı büyük destekler için minnettar olduğunu aktardı. Öntürk, ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde yaptığı çalışmalara dair bilgiler sundu.

Öntürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hatay’ın ihtiyaçlarını da ileterek, “Hiçbir ilçemize ayrım yapmadan çalışmaya devam edecek, Hatay’ımızı ayağa kaldıracağız” şeklinde bir açıklamada bulundu. Bu ifadeler, Hatay’ın yeniden yapılandırılması için atılacak adımların önemini vurguladı.

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