Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çanakkale Zaferi Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111’inci yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında, milletin en onurlu destanlarından birisi olan Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünün büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını vurguladı. Kahramanları rahmetle anan Erdoğan, “Çanakkale, yalnızca bir savaşın değil, inancın, fedakarlığın, vatan sevgisinin ve millet olma şuurunun, bütün dünyaya ilan edildiği eşsiz bir destandır. Çanakkale’de iman dolu göğüslerin verdiği mücadele, milletimizin hürriyetinden ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin göstergesi ve tarihi bir dönüm noktası olmuştur.” ifadelerini kullandı.

KAHRAMANLIK VE DAYANIŞMA SIMGESİ

Anadolu’nun çeşitli yerlerinden gelerek vatan topraklarını savunmak için cepheye koşan kahramanların; kadın, erkek, genç ve yaşlı bir millet olarak tek vücut halinde vatanlarını canları pahasına koruduğuna dikkat çeken Erdoğan, şu şekilde devam etti: “Ecdadımızın ortaya koyduğu bu büyük direniş, yalnızca vatanımızın değil, dünyanın dört bir yanında zulüm altında yaşayan mazlum milletlerin de kaderini değiştirmiştir. Çanakkale’de sergilenen kahramanlık, milletimizin kardeşliğinin, dayanışmasının ve ortak kaderinin en güçlü sembollerinden biridir.”

GELENEKLERİMİZDEN GÜÇ ALIYORUZ

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşırken, ecdadın kendilerine bıraktığı bu kıymetli mirastan güç aldıklarını belirtti. Çanakkale ruhunun, milletin birlik ve beraberliğine yönelik her türlü tehdide karşı en büyük ilham kaynağı olmaya devam edeceğini vurguladı. Şehitlerimizin emaneti olan bu aziz vatanı, daha güçlü, daha müreffeh ve daha güvenli yarınlara taşımak için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Son olarak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm Çanakkale kahramanlarını, aziz şehitleri ve gazileri rahmetle, minnetle ve şükranla andığını dile getirdi. “Ruhları şad, mekanları cennet olsun” şeklinde konuştu.