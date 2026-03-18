Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çanakkale Zaferi Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111’inci yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında, milletin en onurlu destanlarından birisi olan Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünün büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını vurguladı. Kahramanları rahmetle anan Erdoğan, “Çanakkale, yalnızca bir savaşın değil, inancın, fedakarlığın, vatan sevgisinin ve millet olma şuurunun, bütün dünyaya ilan edildiği eşsiz bir destandır. Çanakkale’de iman dolu göğüslerin verdiği mücadele, milletimizin hürriyetinden ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin göstergesi ve tarihi bir dönüm noktası olmuştur.” ifadelerini kullandı.

KAHRAMANLIK VE DAYANIŞMA SIMGESİ

Anadolu’nun çeşitli yerlerinden gelerek vatan topraklarını savunmak için cepheye koşan kahramanların; kadın, erkek, genç ve yaşlı bir millet olarak tek vücut halinde vatanlarını canları pahasına koruduğuna dikkat çeken Erdoğan, şu şekilde devam etti: “Ecdadımızın ortaya koyduğu bu büyük direniş, yalnızca vatanımızın değil, dünyanın dört bir yanında zulüm altında yaşayan mazlum milletlerin de kaderini değiştirmiştir. Çanakkale’de sergilenen kahramanlık, milletimizin kardeşliğinin, dayanışmasının ve ortak kaderinin en güçlü sembollerinden biridir.”

GELENEKLERİMİZDEN GÜÇ ALIYORUZ

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşırken, ecdadın kendilerine bıraktığı bu kıymetli mirastan güç aldıklarını belirtti. Çanakkale ruhunun, milletin birlik ve beraberliğine yönelik her türlü tehdide karşı en büyük ilham kaynağı olmaya devam edeceğini vurguladı. Şehitlerimizin emaneti olan bu aziz vatanı, daha güçlü, daha müreffeh ve daha güvenli yarınlara taşımak için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Son olarak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm Çanakkale kahramanlarını, aziz şehitleri ve gazileri rahmetle, minnetle ve şükranla andığını dile getirdi. “Ruhları şad, mekanları cennet olsun” şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek Mal Varlığını Açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP lideri Özgür Özel'in mal varlığıyla ilgili iddialarını yalanlayarak, belgelerin sahte olduğunu ve kendisine yönelik dava açacağını açıkladı.
Bayern Münih’te Kaleci Krizi Özel İzin Gerektiriyor

Bayern Münih'te Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kaleci krizi yaşanıyor. Üç as kaleci ve U19 kalecisi forma giyemeyecek; 16 yaşındaki Leonard Prescott'ın oynaması için özel izin gerekli.
İran Operasyonları İsrail’e Yoğun Füze Saldırısı Başlattı

İran, Tel Aviv’deki askeri hedeflere yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla savaşın 19. gününe girdi. 230’den fazla ölü olduğu bildiriliyor.
İmamoğlu’ndan Saraçhane’ye Duygu Dolu Çağrı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutukluluğunun birinci yılında yayımladığı video mesajla vatandaşları Saraçhane'ye davet etti.

