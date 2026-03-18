Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çanakkale Zaferi Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111’inci yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, milletin en büyük destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladığını ifade etti. Erdoğan, Çanakkale’yi geçilmez kılan kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andığını belirterek, “Çanakkale, yalnızca bir savaşın değil, inancın, fedakarlığın, vatan sevgisinin ve millet olma şuurunun, bütün dünyaya ilan edildiği eşsiz bir destandır. Çanakkale’de iman dolu göğüslerin verdiği mücadele, milletimizin hürriyetinden ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin göstergesi ve tarihi bir dönüm noktası olmuştur.” değerlendirmesinde bulundu.

KAHRAMANLARIN BİRLİĞİ

Anadolu’nun dört bir yanından vatan toprağını korumak amacıyla cepheye koşan kahramanların, kadın-erkek, genç-yaşlı tüm milletin tek yürek olduğunu ve vatanı canları pahasına savunduğunu vurgulayan Erdoğan, bu konuda şu ifadeleri kullandı: “Ecdadımızın bıraktığı mirastan güç alıyoruz.”

DÜNYA ÜZERİNDEKİ ETKİ

“Ecdadımızın ortaya koyduğu bu büyük direniş, yalnızca vatanımızın değil, dünyanın dört bir yanında zulüm altında yaşayan mazlum milletlerin de kaderini değiştirmiştir. Çanakkale’de sergilenen kahramanlık, milletimizin kardeşliğinin, dayanışmasının ve ortak kaderinin en güçlü sembollerinden biridir. Bizler de bugün aynı ruh ve kararlılıkla, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürürken, ecdadımızın bize bıraktığı bu kutlu mirastan güç alıyoruz. Çanakkale ruhu, milletimizin birlik ve beraberliğine yönelen her türlü tehdide karşı en büyük ilham kaynağımız olmaya devam edecektir. Şehitlerimizin emaneti olan bu aziz vatanı, daha güçlü, daha müreffeh ve daha güvenli yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.” Bu düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm Çanakkale kahramanlarını, aziz şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.