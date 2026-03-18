Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çanakkale Zaferi Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111’inci yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, milletin en büyük destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladığını ifade etti. Erdoğan, Çanakkale’yi geçilmez kılan kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andığını belirterek, “Çanakkale, yalnızca bir savaşın değil, inancın, fedakarlığın, vatan sevgisinin ve millet olma şuurunun, bütün dünyaya ilan edildiği eşsiz bir destandır. Çanakkale’de iman dolu göğüslerin verdiği mücadele, milletimizin hürriyetinden ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin göstergesi ve tarihi bir dönüm noktası olmuştur.” değerlendirmesinde bulundu.

KAHRAMANLARIN BİRLİĞİ

Anadolu’nun dört bir yanından vatan toprağını korumak amacıyla cepheye koşan kahramanların, kadın-erkek, genç-yaşlı tüm milletin tek yürek olduğunu ve vatanı canları pahasına savunduğunu vurgulayan Erdoğan, bu konuda şu ifadeleri kullandı: “Ecdadımızın bıraktığı mirastan güç alıyoruz.”

DÜNYA ÜZERİNDEKİ ETKİ

“Ecdadımızın ortaya koyduğu bu büyük direniş, yalnızca vatanımızın değil, dünyanın dört bir yanında zulüm altında yaşayan mazlum milletlerin de kaderini değiştirmiştir. Çanakkale’de sergilenen kahramanlık, milletimizin kardeşliğinin, dayanışmasının ve ortak kaderinin en güçlü sembollerinden biridir. Bizler de bugün aynı ruh ve kararlılıkla, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürürken, ecdadımızın bize bıraktığı bu kutlu mirastan güç alıyoruz. Çanakkale ruhu, milletimizin birlik ve beraberliğine yönelen her türlü tehdide karşı en büyük ilham kaynağımız olmaya devam edecektir. Şehitlerimizin emaneti olan bu aziz vatanı, daha güçlü, daha müreffeh ve daha güvenli yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.” Bu düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm Çanakkale kahramanlarını, aziz şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek Mal Varlığını Açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP lideri Özgür Özel'in mal varlığıyla ilgili iddialarını yalanlayarak, belgelerin sahte olduğunu ve kendisine yönelik dava açacağını açıkladı.
Gündem

Bayern Münih’te Kaleci Krizi Özel İzin Gerektiriyor

Bayern Münih'te Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kaleci krizi yaşanıyor. Üç as kaleci ve U19 kalecisi forma giyemeyecek; 16 yaşındaki Leonard Prescott'ın oynaması için özel izin gerekli.
Gündem

İran Operasyonları İsrail’e Yoğun Füze Saldırısı Başlattı

İran, Tel Aviv’deki askeri hedeflere yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla savaşın 19. gününe girdi. 230’den fazla ölü olduğu bildiriliyor.
Gündem

İmamoğlu’ndan Saraçhane’ye Duygu Dolu Çağrı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutukluluğunun birinci yılında yayımladığı video mesajla vatandaşları Saraçhane'ye davet etti.
Gündem

MHP Lideri Bahçeli: Çanakkale’de Kahramanlık Vurgusu

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Çanakkale Zaferi’nin 111. yılı vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri anarak, onların hatıralarını saygıyla yad etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.