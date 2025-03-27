Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP Liderine Tepki

Beştepe Millet Sergi Salonu’nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, güncel konulara dair önemli ifadelerde bulundu. Açıklamaları sırasında, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından seçmenini sokağa döken CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Batı medyasına yaptığı şikayetlere de değindi. Erdoğan, “Ana muhalefetin başındaki zat tüm medya gruplarını Batı’ya şikayet ediyor. Bu gençleri sokağa dökmek, sana hiçbir şey kazandırmayacağı gibi kaybettirecektir” dedi. Ayrıca, CHP’nin boykot çağrılarına yönelik değerlendirmeleri de dikkat çekti.

ÜLKESİNİ YURT DIŞINA ŞİKAYET EDENLER KAYBEDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sorumsuz boykot çağrılarıyla, tüccarın işiyle oynayan, işçinin ekmeğiyle oynayan, sanayiciyi, girişimciyi batırmak için adeta çabalayan muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz. Türkiye için çalışan, 85 milyon için üreten, Türk ekonomisine katma değer sağlayan hiç kimseyi, hiçbir şirketimizi bunların insafına terk etmeyeceğiz. 28 Şubat’ta sermayeyi renklere ayıranlar nasıl kaybetmişse, bugün de medya kuruluşlarını şirkete, firmaları isim isim verip açıkça tehdit edenler, ülkesini yurt dışına şikayet edenler de şunu iyi bilin, kaybedecekler” ifadesinde bulundu.

CHP’NİN AÇIKLAMALARI

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Özgür Özel’in Batı medyasına yaptığı şikayetlerin detaylarına da yer verildi. Son olarak İngiliz BBC’ye röportaj veren Özel, İngiltere’nin Türkiye’deki olaylara sessiz kalmasına dikkat çekti. “Kendilerini terk edilmiş hissettiklerini” belirten Özel, “Bütün Avrupa tepki gösteriyorken, İngiliz İşçi Partisi’nin, Starmer’in bu konuda herhangi bir şey söylememesini gerçekten anlamıyoruz” dedi.

RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programında yaptığı diğer açıklamalarda da, “Aynı zamanda bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi’ni de idrak ediyoruz. Semadan rahmet ve bereketin yağdığı bu mübarek gecenin, İslam alemi ve tüm dünya için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Ayrıca, önümüzdeki Pazar günü müşerref olacağımız Ramazan bayramınız şimdiden mübarek olsun” şeklinde ifadeler kullandı.

EMEK VE HELAL KAZANÇ TEMELİMİZ

Erdoğan, “Emek, alın teri ve helal kazanç, bizim inanç ve kültür değerlerimizin merkezinde yer alıyor” dedi. Ayrıca, Filistin halkı ve dünyanın farklı yerlerindeki mazlumlara da selam gönderen Erdoğan, dualarda bu insanların unutulmamasını istedi. Çalışma alanlarında adalet ve hakkaniyetin önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Erdoğan, “Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde bir işçiyi istihdam edip işini yaptırdığı halde ücretini vermeyen kimsenin karşısına Rabbimizin kıyamet gününde bir hasım olarak dikileceğini buyurmuştur” ifadelerini kullandı.

1 MAYIS’IN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı, “1 Mayıs’ı emek ve dayanışma günü olarak resmi tatil ilan ettik. İşçilerimizin, memurlarımızın şartlarını iyileştirmek için çaba sarf ettik” dedi. Bunun yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği yasası ile işçi haklarında birçok reform yapıldığını belirtti. Ayrıca, kamu çalışanlarının haklarının genişletilmesi için önemli adımlar atıldığını vurguladı.

KAMU GÖREVLİLERİNİN HAKLARI İYİLEŞTİRİLDİ

Kamu çalışanlarının sorunlarını çözmek için aktif bir yaklaşım benimsediklerini belirten Erdoğan, “2025’te memur maaşlarını %11,54 oranında artırmayı hedefliyoruz. En düşük memur maaşını 2002’de 392 liradan, 2025 yılında 43.726 liraya çıkarıyoruz” dedi. Ayrıca, sendikaların ve kamu işçilerinin toplu sözleşmelerle ilgili taleplerinin dikkate alınacağına vurgu yaptı.

ÇALIŞANLARA DESTEK SÜRECEK

Cumhurbaşkanı, iş sağlığı ve güvenlik sisteminin güçlendirilmesi, asgari ücret desteği, kamu sektöründeki geçici işçilerin kadroya alınması gibi konularda yapılan çalışmalara dikkat çekti. “Çalışanlarımızı desteklemeye ve teşvik etmeye devam edeceğiz” diyerek, önümüzdeki dönemde de artan bir ivmeyle emekçilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.