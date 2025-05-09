Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye Ekonomik Tepki

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KONFERANSA KATILIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, ekonomiden güncel siyasete geniş bir yelpazede önemli mesajlar verdi. Ekonomideki kararların rasyonel bir zeminde uygulandığını belirten Erdoğan, “Bundan iki sene önce hayata geçirdiğimiz program ile ekonomimizin temellerini güçlendirdik.” dedi.

BAŞARILI BİR SINAV VERDİK

Yıllık enflasyonun son 11 aydır sürekli düştüğünü söyleyen Erdoğan, son bir buçuk ayda ekonomide yaşanan dalgalanmalara karşı başarılı bir sınav verdiklerini açıkladı. Erdoğan, “Malum çevrelerin operasyonları ellerinde patladı. Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler arasında pozitif yönde ayrıştığına hep birlikte şahit olacağız.” diye ekledi.

CHP’YE ELEŞTİRİLER: MUTLAKA NORMALLEŞME GEREKİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında CHP’yi eleştirdi. “Adı yolsuzlukla, rüşvetle anılan bir avuç muhterisi memnun etmek uğruna 85 milyonun tamamını hayal kırıklığına uğratıyor.” diyen Erdoğan, “CHP Genel Başkanı kusura bakmasın, bunun adı ekonomik tetikçiliktir. Bizim CHP’lilerin birbirini jurnallemesiyle hiçbir sıkıntımız olamaz. Ama Türkiye’nin jurnallenmesine gözümüzü kapatamayız.” ifadelerini kullandı. CHP’nin yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Sayın Genel Başkan’ın artık suç örgütünün boyunduruğundan kurtulup kendisini toparlaması gerekiyor. Muhalefet aktörlerini sükunete, sorumlu dille siyaset yapmaya davet ediyorum. Türkiye’nin kucaklaşmaya ihtiyacı var.” dedi.

MÜSİAD’IN TARİHSEL ROLÜ

Erdoğan, “28 Şubat’ın kesif atmosferinin halen devam ettiği o günlerde MÜSİAD’in gösterdiği dayanışmanın kalbimde hep müstesna bir yeri oldu.” dedi. MÜSİAD’ın her türlü tehdide rağmen ekonomide, sanayide ve ihracatta önemli başarılar elde ettiğini belirtti. “Türkiye’nin demokraside ve pek çok alanda 23 yılda yazdığı başarı hikayesinde en çok emeği olanlardan biri de MÜSİAD ailesidir. 35 yıldır duruşunuzu muhafaza ettiniz.” diye konuştu.

KRİTİK EKONOMİK DÖNEM

Erdoğan, dünya genelinde önemli değişimlerin yaşandığını ve salgın döneminde enflasyonun zirvelere çıktığını belirtti. “Enflasyon korkusu birçok ülkede ekonomik politikaların temel belirleyici unsuru haline geldi.” dedi. Gümrük tarifeleri üzerindeki gerilimlerin de belirsizlik atmosferini sürdürdüğünü ifade etti. “Hükümet olarak fırtınalı sularda gemiyi güvenle ulaştıracak tecrübe ve iradeye sahibiz.” dedi.

ENFLASYON VE İSTİHDAM VERİLERİ

Rasyonel bir zemin üzerinde kararların uygulandığını belirten Erdoğan, “Dış kırılganlığımızı azalttık. Böylece kalıcı ve sürdürülebilir büyüme için sağlam bir zemin oluşturduk.” dedi. İşsizlik oranının son seviyeleriyle ilgili de bilgiler veren Erdoğan, “İşsizlik oranımız mart ayında yüzde 7,9’a geriledi. Erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda ise yüzde 10,6.” şeklinde konuştu. Bu rakamların, son 20 yılın en düşük seviyelerine işaret ettiğini belirtti.

DALGALANMALARA KARŞI BAŞARILI BİR SINAV

Son bir buçuk ayda yaşanan dalgalanmalar karşısında başarılı bir sınav verildiğini söyleyen Erdoğan, Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler arasında pozitif yönde ayrıştığını ifade etti. “Aktörler, isimler ve genel başkanlar değişse de bu zihniyette düzelme olmadı. Ülkemizi yabancı aktörlere şikayet eden bir muhalefet anlayışının Türk ekonomisine zarar verdiğini” vurguladı. “Kantarın topuzu kaçmıştır. Düzelme umudu da azalmaktadır.” diyen Erdoğan, Türkiye’nin kucaklaşmaya ihtiyacı olduğunu yineledi.