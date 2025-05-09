Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye Yanıt: Ekonomik Tetikçilik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Konuşmasında ekonomiden güncel siyasete pek çok önemli başlıkta mesajlar verdi. Erdoğan, ekonomi alanında alınan kararların mantıklı bir çerçevede uygulandığını belirtti ve “Bundan iki sene önce hayata geçirdiğimiz program ile ekonomimizin temellerini güçlendirdik.” dedi.

BAŞARILI BİR SINAV VERDİK

Yıllık enflasyonunun 11 aydır kesintisiz olarak düştüğünü vurgulayan Erdoğan, son bir buçuk ayda ekonomideki dalgalanmalara karşı başarılı bir sınav verdiklerini ifade etti. “Malum çevrelerin operasyonları ellerinde patladı. Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler arasında pozitif yönde ayrıştığına hep birlikte şahit olacağız.” diye ekledi.

CHP’YE ELEŞTİRİLER: TÜRKİYE’NİN KUCAKLAŞMAYA İHTİYACI VAR

Erdoğan, CHP’yi de eleştirerek, “Adı yolsuzlukla, rüşvetle anılan bir avuç muhterisi memnun etmek uğruna 85 milyonun tamamını hayal kırıklığına uğratıyor.” dedi. CHP Genel Başkanı’na yönelik, “Bunun adı ekonomik tetikçiliktir. Türkiye’nin jurnallenmesine gözümüzü kapatamayız.” ifadelerini kullandı. CHP’nin normalleşmesi gerektiğini belirten Erdoğan, “Muhalefet aktörlerini sükunete, sorumlu dille siyaset yapmaya davet ediyorum. Türkiye’nin kucaklaşmaya ihtiyacı var.” dedi.

MÜSİAD’IN GÜCÜ VE DAYANIŞMASI

Erdoğan, MÜSİAD’ın dayanışmasının ve duruşunun kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti. “28 Şubat’ın kesif atmosferinin halen devam ettiği o günlerde MÜSİAD’in gösterdiği dayanışmanın kalbimde hep müstesna bir yeri oldu.” diyerek, MÜSİAD’ın geçmişte ve günümüzde güçlü bir duruş sergilediğini vurguladı. Cumhurbaşkanı, “35 yıldır duruşunuzu muhafaza ettiniz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

DÜNYA KRİTİK BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR

Dünya ekonomisinin kritik bir dönemden geçtiğini belirten Erdoğan, “Salgın döneminde son 60-70 yılın zirvelerine çıkan enflasyondaki direnç henüz kırılamadı.” dedi. Ekonomide gümrük tarifeleri üzerinden yaşanan restleşmelerin olumsuz etkiler yarattığını kaydeden Erdoğan, belirsizlik atmosferinin devam ettiğini açıkladı. Hükümetin bu fırtınalı sularda gemiyi güvenle ulaştıracak tecrübeye sahip olduğunu dile getirdi.

ENFLASYON MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rasyonel bir zeminde kararlarımızı uyguluyoruz. Dış kırılganlığımızı azalttık. Böylece kalıcı ve sürdürülebilir büyüme için sağlam bir zemin oluşturduk.” şeklinde konuştu. Yıllık enflasyonun 11 aydır düşüşte olduğunu belirten Erdoğan, “Nisanda son 40 ayın en düşük seviyesine ulaştık. İnşallah devamı da gelecek.” dedi. İşsizlik oranının mart ayında %7,9’a gerilediğini hatırlatarak, bu rakamların son 20 yılın en düşük seviyesine işaret ettiğini düşünüyor.

CHP’YE ELEŞTİRİLER: TÜRK EKONOMİSİNE ZARAR VERİYOR

Cumhurbaşkanı, muhalefetin Türkiye ekonomisine zarar verdiğini ve CHP Genel Başkanı’nın kendi ülkesini yabancı aktörlere şikayet ettiğini belirtti. Ekonomik tetikçiliğe yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, durumu vahim olarak nitelendirdi. “Kantarın topuzu kaçmıştır. Türkiye’nin kucaklaşmaya ihtiyacı var.” dedi. CHP’nin normalleşmesi gerektiğini ve genel başkanın, suç örgütü baskısından kurtulması gerektiğini ifade etti.