Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan DEM Parti’ye Önemli Kabul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokratikleşme ve Ekonomik Mücadele (DEM) Partisi heyetini kabul etti. Kabulde, TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

DEM PARTİ’DEN GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

Görüşmenin ardından DEM Partisi resmi bir yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirilen görüşmenin önemli olduğu ifade edilerek, bölgede yaşanan olaylarla bunların Türkiye üzerindeki etkileri ve Barış ve Demokratik Toplum Süreci üzerine değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.

SÜREÇTEKİ KARARLILIK VURGUSU

Açıklamaya göre, “Sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi.” ifadesine yer verildi. Ayrıca, mevcut süreçle ilgili somut ve güven verici adımlar atmak için TBMM, ilgili bakanlıklar ve kamu kurumlarının çalışmalarını yoğunlaştırmasına ihtiyaç bulunduğu ifade edildi.

Açıklamanın devamında, “Bu çerçevede, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporunun kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanmasının, demokratikleşme ve özgürlükler konusunda sağlam bir temel sunmasının gerekliliğine vurgu yapıldı.” sözlerine yer verildi. Toplumun tüm kesimlerini kapsayacak bir yasal çerçevenin gecikmeden ve en geniş uzlaşıyla ortaya konulmasının önemine dikkat çekildi. Ayrıca, DEM Partisi, gerçekleştirilen görüşmenin Türkiye ve bölge halklarının barış içinde bir arada yaşamalarına katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kabulü için teşekkür etti.