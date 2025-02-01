Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İzmir’e Eleştiri Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti İzmir 8. Olağan İl Kongresi”nde konuştu. Ana muhalefet partisinin hedefinde olduğu konuşmasında, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticilerini eleştirdi. Erdoğan, “Yağmur çiselese İzmir’i su basıyor, umurlarında değil. Rüzgar kıpırdasa İzmir yaşamaz hale geliyor, havaya bakıp ıslık çalıyorlar.” ifadesini kullandı. İzmir’in “tarihinin en karanlık, en bakımsız, en perişan devrini yaşadığını” belirten Cumhurbaşkanı, “İzmir her alanda geriliyor. Bu kötü gidişat İzmir’in kaderi değildir.” dedi. Ekonomiye dair de önemli mesajlar veren Erdoğan, enflasyonla mücadelenin somut sonuçlarının yıl sonuna doğru daha iyi görüleceğini söyledi. İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın 2027 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini de ekledi.

YAĞMUR ÇİSELESE İZMİR’İ SU BASIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: “İzmir’e sahip çıkmak burası için aşkla hizmetle olur. İzmir’in hemen tüm mahalleleri, denizi perişan vaziyettedir. Tek işi vatandaşa hizmet etmek olanlar, maalesef vatandaşa hizmetten başka her işi yapıyor. Yağmur çiselese İzmir’i su basıyor, umurlarında değil.”

İZMİR HER ALANDA GERİLİYOR

Rüzgar kıpırdasa İzmir yaşanmaz hale geliyor, havaya bakıp ıslık çalıyorlar. Bir zamanlar medeniyet sembolü olan İzmir, tarihinin en karanlık, en bakımsız ve en perişan devrini yaşıyor. Erdoğan, “İzmir her alanda geriliyor. Bu kötü gidişat İzmir’in kaderi değildir.” diyerek bu durumu vurguladı.

MUHALEFETE TEPKİ

Cumhurbaşkanı, “Hakaret suçundan yargılanan edepsizleri önce protokole oturturlar sonra özür dilerler.” ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı’nın bile İzmir’in temsilindeki sorunları kabullenmek zorunda kaldığını belirten Erdoğan, “Görevlerini yapmaktan aciz yönetimlerin başarısızlıklarını Atatürkçülük maskesiyle, çağdaşlık perdesiyle gizlemeye çalışması ayrı bir hastalık.” dedi.

TÜRKİYE OLARAK KENDİMİZİ HİÇBİR MESELENİN DIŞINDA TUTMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR

Türkiye olarak “hiçbir meselenin dışında tutmamız mümkün değildir” diyen Erdoğan, “Rusya-Ukrayna savaşından Suriye’deki devrime ve Akdeniz’deki enerji çekişmelerine kadar her konu gündemimizdedir.” şeklinde konuştu.

ARTIK ESKİ TÜRKİYE YOK

Cumhurbaşkanı, “Artık eski Türkiye yok. Küresel etki alanımızı geçmişle mukayese etmeye kalkmak ülkemize yapılacak en büyük haksızlık olur.” dedi.

EKONOMİDE HEDEFLERE ULAŞACAĞIZ

Son olarak, “İnşallah enflasyonla mücadelemizin somut sonuçları bu yıl sonuna doğru daha iyi görülecektir.” diyen Erdoğan, “Makroekonomik verilerimiz gayet olumlu seyrediyor. Ekonomik programımız hedeflerine ulaştıkça sabit ve dar gelirlilerden başlayarak herkesin refah seviyesini daha da yükseltecek adımları sıklaştıracağız.” şeklinde vurguladı.