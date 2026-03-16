Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kadir Gecesi Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj iletti. Barış ve huzur dileklerinde bulunan Erdoğan, yaptığı paylaşımında şu sözlere yer verdi: “Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Kadir’ini tebrik ediyor, bin aydan daha hayırlı olan bu müstesna gecenin bölgemiz başta olmak üzere tüm dünya ve insanlık için barışa, huzura, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gecemiz mübarek olsun.”