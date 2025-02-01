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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Manisa’ya Mesajlar

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MANİSA’YA SELAM GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa’nın önemini vurgulayarak, “Tarihimize güneş gibi doğan, cihangirler yetiştiren Manisa, seni bugün bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum” dedi. Bu ifadeleriyle Manisa halkına olan sevgisini dile getirdi.

BİR KUCAK DOLUSU SELAM

Erdoğan, konuşmasında tüm Manisa’ya “kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum” ifadesini kullanarak, topluluğa sıcak bir mesaj iletti. Detayların geleceğini belirterek, ilerleyen zamanlarda daha fazla bilgi paylaşılacağını açıkladı.

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