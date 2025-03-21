Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nevruz Mesajı

SELAMLAMALAR VE RAMAZAN MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada, “Saygıdeğer arkadaşlarım, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.” ifadesiyle katılımcılara selamlarını iletti. Ramazan’ın manevi atmosferinde bir arada olmanın mutluluğunu paylaştığını dile getiren Erdoğan, “85 milyon vatandaşımız ve Türk dünyasındaki kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.” dedi. Ayrıca, Nevruz coşkusunu kutlayan soydaşlarına da muhabbetlerini iletti.

21 MART’IN BAYRAM OLARAK İLANI

Cumhurbaşkanı, katılımcıların heyecanını görünce “Burada bir kamuoyu yoklaması yapsak 21 Mart’ı biz de baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız?” şeklinde bir öneri sundu. Bu teklifi parlamentoya sunmaya istekli olduğunu belirten Erdoğan, “Cumhur ittifakı olarak hep birlikte bu adımı atalım.” şeklinde çağrıda bulundu.

İSRAİL’İN GAZZE SALDIRILARINA TEPKİ

Erdoğan, Gazze’de yeniden başlayan İsrail saldırılarının vahşetini kınadı. “Gazze’de tekrar başlayan İsrail saldırılarında şehit düşen masumlar siviller hepimizin yüreğini dağlıyor.” diyerek, Türkiye’nin Filistinli kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı. “Şımardıkça şımaran bu katliam çetesinin bölgemizi kan deryasına çevirmesine asla izin vermeyeceğiz.” ifadeleriyle tutumunu net bir şekilde ortaya koydu.