Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeni Anayasa Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir anayasa hazırlığı için 10 hukukçuyu görevlendirdiğini ifade etti. AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, “Nasıl sandığın üzerindeki bütün vesayet gölgelerini ortadan kaldırdıysak inşallah darbe anayasası utancından da bu milleti mutlaka kurtaracağız.” dedi. Erdoğan, konuşmasında bugünün 27 Mayıs 1960 darbesinin 65’inci yıldönümü olduğuna da dikkat çekti. 27 Mayıs darbesinin, millete ve onun umutlarına ciddi zararlar verdiğini söyleyen Erdoğan, “Asıl darbe ‘yeter, söz milletindir’ ifadesinde anlamını bulan cesarete indirilmiştir.” şeklinde ifade etti.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ İÇİN UMUT SİNYALLERİ

Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci hakkında da bilgi verdi. “Cumhur İttifakı’nın iki güçlü ve tecrübeli lideri olarak Bahçeli ile ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz.” diyen Cumhurbaşkanı, tüm olumsuz söylemlere rağmen umutlu olduklarını vurguladı. “El ele verecek, Türkiye’yi bu musibetten kurtaracağız. Türkiye Yüzyılı’nı kardeşliğin de yüzyılı haline getireceğiz.” dedi.

BELEDİYELERDEKİ SORUNLARA ÇÖZÜM ARAYIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelere yönelik önceki gün yaptığı açıklamaların ardından gelen olumlu tepkileri değerlendirdi. “Kaynak yetersizlikleri, vesayet sorunları, operasyonel güçlükler belediyelerimizin hizmet kalitesini düşürüyor.” diyen Erdoğan, sorunlara çözüm bulmanın, geç kalınmadan yapılması gereken bir konu olduğuna inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i de hedef aldı. “Hırsızlıkları aklamak için yabancı konukların huzurunda şekilden şekle girmesini taaccüple seyrediyoruz.” sözlerini kullandı. “Açık söylüyorum; biz CHP’nin bir avuç muhterisi savunmak uğruna İngiliz Muhipler Cemiyeti’ne dönüşmesinden memnun değiliz.” diyerek durumu eleştirdi.

27 MAYIS DARBE VE MİLLETİN İRADESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin Türkiye tarihindeki önemine de değindi. “27 Mayıs’ta ülkemizi darbe ortamına sokan CHP’dir.” diyerek geçmişteki uygulamalara dikkat çekti. “27 Mayıs darbesi, milletimizin kalbinde kanayan bir yaradır. Bu darbeyle, milletin iradesine darbe vurulmuştur.” dedi.

YENİ ANAYASA HAZIRLIKLARI VE HEDEFLER

Erdoğan, yeni ve sivil bir anayasanın önemine vurgu yaptı. “Yeni anayasayı demokrasimizin envanterine katmakta kararlıyız.” diyen Erdoğan, 10 hukukçu arkadaşını görevlendirdiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin güvenlik, ekonomi, özgürlükler ve diplomasi alanında büyük bir sıçrama yaşayabileceğinin altını çizdi.

İKİ YILDAKİ GELİŞMELERİ VURGULADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14-28 Mayıs seçimlerinin üzerinden iki yıl geçtiğini hatırlatarak güvenlik, ekonomi, sağlık ve turizm gibi alanlarda önemli kazanımlar elde ettiklerini söyledi. “Enerjide yeni bir doğalgaz keşfettik.” diyerek, Türkiye’nin ilerlemelerinin devam edeceğini belirtti. Özgür Özel’in yanlışlarını düzeltmekten usanmadıklarını ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin ana muhalefet liderine yakışmayan tavırlar sergilediğini savundu.