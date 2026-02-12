Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Eşitlik İttifakı (DEM) partisi heyetini kabul etti. Heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’dan oluşurken, kabulde AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

DEM PARTİ’DEN GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

Görüşmenin ardından DEM Partisi bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önemli bir toplantı gerçekleştirildiği ve bu toplantıda bölgede meydana gelen olayların Türkiye’ye ve Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ne etkilerinin değerlendirildiği kaydedildi.

SÜREÇTE ORTAK İRADE

Açıklamada, “Görüşmede, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi. Yürütülen süreçle ilgili somut ve güven verici adımların atılması için TBMM’nin, ilgili bakanlıkların ve kamu kurumlarının çalışmalarını yoğunlaştırmalarına ihtiyaç duyulduğu” ifadeleri dikkat çekti. Ayrıca, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporunun kapsamlı bir biçimde hazırlanmasının, demokratikleşme ve özgürlükler açısından sağlam bir temel oluşturması gerektiği vurgulandı.

BARIŞ İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR

Açıklamanın devamında, toplumun tüm kesimlerini kapsayacak bir yasal çerçevenin en geniş uzlaşıyla gecikmeden çıkarılmasının önemine değinildi. DEM Partisi, yapılan görüşmenin Türkiye ve bölge halklarının barış içinde bir arada yaşamasına katkı sunacağına inandığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kabulü için teşekkür etti.

