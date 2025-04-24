Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem, Günlük Siyasete Alet Edilemez

ERDOĞAN’IN UEFA TEMSİLCİLİĞİ AÇILIŞINDA YAPTIKLARI AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA İstanbul Temsilciliği açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye’nin her türlü uluslararası spor etkinliğini yapma kapasitesine sahip olduğunu vurguladı. Aynı zamanda, İstanbul’da yaşanan son depremler ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

63 YILDIR UEFA İLE YAKIN İŞBİRLİĞİ

Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 1962 yılından bu yana UEFA’ya tam üye olduğunu belirtti. “Tam 63 yıldır UEFA ile yakın koordinasyon içinde beraberce çalışıyoruz. Türkiye olarak olimpiyatlar dahil her türlü uluslararası spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye ziyadesiyle sahibiz. Sporu etkileyen altyapı eksikliklerimizi de hızla tamamladık” şeklinde konuştu.

DEPREM DEĞERLENDİRMESİ

Dün meydana gelen depremler ile ilgili olarak Erdoğan, “Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiriyorum. Can kaybımızın olmaması en büyük teselli kaynağımızdır. Önümüzdeki kabine toplantısında konuyu enine boyuna değerlendirecek gerekli açıklamayı yapacağız.” dedi. Ayrıca, deprem gibi kritik konuların siyaset malzemesi yapılmasını onaylamadığını ifade etti.

HASSAS ZAMANLARDA DAYANIŞMA VURGUSU

Cumhurbaşkanı, “Biz böyle hassas zamanlarda hiç kimse ile tartışmaya girmek istemiyoruz. Selden kütük kapma yarışında olan fırsatçıları vicdana davet ediyoruz. Bugünler siyaset yapma değil, bir olma ve dayanışma milletçe kardeşliğimizi hatırlama dönemleridir.” sözleriyle birlik vurgusu yaptı. Yapı stokunun yenilenmesi için enerjinin harcanması gerektiğini belirtti.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN ÖNEMİ

Erdoğan, kentsel dönüşüm projelerine yönelik “Her işe karşı çıkan marjinallerin ne dediğine bakmadan kentsel dönüşüm projelerini süratle hayata geçirmeye odaklanmalıyız.” ifadesini kullandı. Birlikte hareket edilirse kısa sürede büyük ilerlemelerin mümkün olduğunu kaydetti.