Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deprem İçin Talimatlar Verdi

DEPREM SONRASI CUMHURBAŞKANININ ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’a geldi. Hasdal’daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan kriz merkezini ziyaret eden Erdoğan, ilgili bakanlar ve yetkililerden kapsamlı bir brifing aldı. Yaklaşık 1 saatlik toplantının ardından buradan ayrıldı.

TOPLANTI VE AÇIKLAMALAR

Toplantının ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Erdoğan, “Bugün Marmara Denizi’nde meydana gelen ve İstanbul ile birlikte çevre illerimizde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremden hemen sonra başlayan mesaimiz kapsamında biraz evvel AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğümüzde kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı. Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ve ilgili bürokratlar katıldı.

DEPREMİN ETKİLERİ VE GELECEK ADIMLAR

Koordinasyon toplantısında en güncel bilgileri aldıklarını belirten Erdoğan, depremin etkilerini asgariye indirmek için atılan ve atılacak adımları değerlendirdiklerini söyledi. “Önümüzdeki süreç için gerekli talimatları verdik.” diyen Erdoğan, öğle saatlerinden itibaren yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda depremin hissedildiği şehirlerde ciddi bir sorun gözükmediğini vurguladı. “Deprem sebebiyle çok şükür herhangi bir can kaybımız da yoktur. Vatandaşlarımız müsterih olsun.” dedi.

TAM DESTEK VE TEYAKKUZ

Erdoğan, devlet olarak tüm birimlerin 7/24 teyakkuz halinde kalacağını ve millet için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. “Tekrar tüm kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten, afetten, kazadan, beladan muhafaza eylesin.” sözleriyle açıklamasını tamamladı. Ziyaretinde Erdoğan’a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.