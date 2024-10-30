More
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet Bey’in Cesur Çıkışları

cumhurbaskani-erdogan-devlet-bey-in-cesur-cikislari

ERDOĞAN’DAN TARİHİ FIRSAT VURGUSU

AK Parti’nin TBMM grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısına değindi. Erdoğan, “Tarihi fırsat penceresi görülmeli. Devlet Bey’in cesur çıkışları tarihe not düştü” dedi. Bu açıklama, Bahçeli’nin son dönemdeki önemli mesajlarını ve siyasi tutumunu öne çıkarıyor.

MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK

Erdoğan’ın ifadeleri, aynı zamanda milli birlik ve beraberliğin önemine de dikkat çekiyor. Toplantıda yapılan bu vurgular, siyasi partiler arasında iş birliği ve dayanışma sağlama amacını taşıyor. Bahçeli’nin çağrısının arka planında yatan mesajlar, ülkenin geleceği açısından kritik bir öneme sahip.

ÖNEMLİ

Gündem

Giritli Ustanın Tarifi, Trabzon’da Hazırlanıyor!

Trabzonlu İsmail Özçilingir, 1986'dan beri Giritli ustasından öğrendiği yöntemle palamut lakerdası hazırlayıp Türkiye genelinde sipariş üzerine gönderiyor. Tekniğiyle fark yaratıyor.
Ekonomi

Asgari Ücret Beklentileri Ne Düzeyde Olacak?

Asgari ücretli ve özel sektör çalışanları, Aralık'ta başlayacak maaş zammı görüşmelerini beklemekte. Yıl sonuna yaklaşırken, asgari ücret üzerine tahminler gündemde.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.