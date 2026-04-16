Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diplomasi Yerini Füzeler Alıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen 152. Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurulu’nun onuruna gerçekleştirilen akşam yemeğine katıldı. Erdoğan, bu etkinlikte bir konuşma yaptı.

PARLAMENTOLAR ARASI BİRLİK’İN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının öne çıkan noktaları şunlardır: “Parlamentolar arası birlik, tam 137 yıldır çok önemli bir işlevi yerine getiriyor. 80 yıl önce galipler eliyle tesis edilen uluslararası sistem büyük meşruiyet kriziyle yüz yüzedir. Uluslararası hukukun bağlayıcılığı etkisini kaybetti.”

DIPLOMASİ VE GÜVENLİK SORUNLARI

Erdoğan, “Sağduyunun askıya alındığı, diplomasinin yerini füzelerin aldığı ortamda kimse güvende değil. Dış politikamızın önceliği ne olursa olsun ihtilaflara barışçıl yollarla çözüm bulmaktır.” diyerek huzursuzluk yaratan güvenlik sorunlarına dikkat çekti.

İSRAİL MESELESİ VE BARIS ÇAĞRISI

İsrail’i, barış sürecinin önündeki büyük bir engel olarak tanımlayan Erdoğan, “Dünyanın odağı İran’a kaymışken Filistin ve Lübnan’da binlerce kişi İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Lübnan’da 1 milyon insan göçe zorlandı. Gazze’ye yardım girmiyor.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Ayrıca, “Bölge ülkelerinin ana aktör olmadığı hiçbir denklem barış arayışına cevap veremez.” ifadesini kullanarak parlamento temsilcilerini Filistin’de iki devletli çözüm için seslerini yükseltmeye davet etti.

KIBRIS VE AFRİKA POLİTİKALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayarak, “Kıbrıs meselesine adil ve kalıcı bir çözüme varılmasının zamanı çoktan gelmiştir. Hukuksuz izolasyonun sona ermesi çağrısında bulunuyorum.” dedi.

Erdoğan, “Eşit ortaklık anlayışıyla şekillenen Afrika politikamız, dost ve kardeş Afrika ülkelerinin teveccühüyle her geçen gün daha da güçleniyor.” diyerek Afrika’daki ilişkilerin önemine vurgu yaptı ve Sudan’daki istikrarsızlığın giderilmesi için her türlü diplomatik çabanın destekleneceğini ifade etti.