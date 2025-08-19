Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais’e yazdı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN GAZETE YAZISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü münasebetiyle El Pais Gazetesi’nde bir yazı kaleme aldı. Yazısında, “Daha adil bir dünyayı inşa edeceğimize yürekten inanıyoruz” diyerek, insani değerlerin önemine değindi. Barış, güvenlik ve ortak refahın halklar arasında saygı, adalet ve samimiyet üzerine inşa edileceğini ifade eden Erdoğan, “Türkiye ile İspanya, Akdeniz’in iki ucunda bulunan iki kadim dost, iki güçlü medeniyetin mensubu olarak aynı ideallere omuz vermektedir” ifadesini kullandı.

İKİLİ İLİŞKİLERDE YENİ BİR DÖNEM

Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasında ikili siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomik, ticaret, enerji ve savunma alanlarında önemli bir ivme yakalandığını belirtti. “İspanya ile yakaladığımız ivme, Avrupa-Akdeniz istikrarı açısından stratejik önem taşımaktadır” sözleriyle bu ilişkilerin önemini vurguladı. İspanya’nın, Türkiye’nin NATO’daki en güvenilir müttefiklerinden biri olduğunu ifade eden Erdoğan, Adana’daki Patriot Hava Savunma Sistemi’nin bunun güçlü bir göstergesi olduğunu belirtti.

İNSANLIK TARİHİNİN AĞIR İMTİHANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Savaşlar, açlık, düzensiz göç ve iklim felaketleri bizleri, insanlık tarihinin en ağır imtihanıyla karşı karşıya bırakmıştır” dedi. Dünya İnsani Yardım Günü’nde bu gerçeğin 300 milyondan fazla insanın temel insani ihtiyaçlardan yoksunluğu olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Bu tablo, insanlığın vicdanını sarsan, tüm dünyayı sorumluluğa çağıran bir hakikattir” diye ekledi. Türkiye’nin insani yardım geleneğiyle her coğrafyaya yardım ulaştırdığını belirterek, “Türkiye; Gazze, Suriye ve Lübnan gibi yakın coğrafyaların yanı sıra Asya’dan Afrika’ya, Orta Doğu’dan Balkanlar’a ve Latin Amerika’ya kadar geniş bir alanda insani yardım faaliyetlerini sürdürmektedir” ifadesine yer verdi.

GAZZE’DEKİ İNSANLIK DRAMI

İsrail’in Gazze’de uyguladığı insanlık dışı kuşatma ile ilgili Erdoğan, “Aç bırakma ve toplu cezalandırma politikaları sadece uluslararası hukuku değil, insanlığın vicdanını da ayaklar altına almaktadır. 7 Ekim’den bu yana 61 binden fazla masumun hayatını kaybetmesi ve 2 milyondan fazla insanın temel insani ihtiyaçlardan yoksun biçimde evsiz kalması tarihe kara bir leke olarak geçmiştir” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin Gazze’ye bugüne kadar 101 bin tondan fazla insani yardım ulaştırdığını, UNRWA’ya 40 milyon doları aşan destek sağladığını belirtti. Erdoğan, “Filistin halkının özgür, onurlu ve müreffeh bir geleceğe kavuşması için tüm imkânlarımızla sahada olmayı sürdüreceğiz” dedi.

DAHA ADİL BİR DÜNYA HEDEFİ

İnsani yardımın, insanlık bilinci ve empati ile doğan önemli bir diplomasi türü olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Türkiye ve İspanya, Akdeniz’in iki yakasında evrensel değerlere bağlı iki dost, güçlü birer müttefik. NATO çerçevesinde yürüttüğümüz afet tatbikatları ve düzensiz göçmenlere yapılan insani yardımlar, somut kardeşliğimizin kanıtıdır” dedi. Dayanışma ruhunun iki halkı güçlü bir gönül birliğine taşıdığını ifade ederken, “Bu ortak idealler doğrultusunda el ele vererek, insani değerleri merkeze alan daha adil bir dünyayı inşa edeceğimize yürekten inanıyoruz” dedi.