Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gıda arzı güvence altında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen bu toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı sonunda basın mensuplarının karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair kayda değer açıklamalar yaptı. Son günlerde tarım alanlarında zarara yol açan zirai don olayları hakkında görüşlerini ifade eden Erdoğan, “eksi 17 dereceyi bulan ani soğuklar yaşandı” dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ETKİLERİ

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine maruz kaldığımızı vurgulayan Erdoğan, “Son ağaç kesildiğinde, son nehir kirlendiğinde, son balık öldüğünde o zaman paranın yenmediğini anlayacaksınız” şeklinde konuştu. İnsanoğlunun tabiatı hoyratça kullanmasının sonuçlarıyla yüzleştiğini belirten Erdoğan, iklim değişikliğinin etkilerinin tarzında, kuraklık, sel, dolu ve zirai don gibi olaylarla kendini gösterdiğini ifade etti. Ülkenin bazı bölgelerinde ani hava sıcaklığı düşüşleri nedeniyle don, kar yağışı ve dolunun görüldüğünü ortaya koyan Cumhurbaşkanı, bazı yerlerde termometrelerin eksi 17 derece gösterdiğini hatırlattı. Bu durumdan etkilenen tüm üreticilere ve çiftçilere geçmiş olsun dileklerini sundu. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın süreci yakından takip ettiğini kaydetti.

STRATEJİK GIDA GÜVENLİĞİ

Tarımsal üretim alanında yaşanan bu sorunların bazı kötü niyetli kişiler tarafından fırsata dönüştürülmeye çalışıldığını belirten Erdoğan, “Hasar tespit çalışmaları tamamlanmadan millete korku salmada her türlü manipülasyona başvurdular” ifadesini kullandı. Tarım Bakanlığı’nın durumu net bir şekilde ortaya koyduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, stratejik öneme sahip tarım ürünlerinde yurt içinde gıda arzında herhangi bir risk olmadığını belirtti. Bununla birlikte, kayısı, üzüm, elma, şeftali ve nektarin gibi meyve çeşitlerinde hasar tespit edildiği bilgisini verdi. Hasar durumunun daha net ortaya çıkabilmesi için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

ÜRETİCİLERİN YANINDA OLUNACAK

Yaşanan olayların Tarsim sigortasının önemini bir kez daha hatırlattığını söyleyen Erdoğan, don, sel ve kuraklıktan etkilenmeme noktasında çiftçilerin kayıtlarının büyük bir önem taşıdığını belirtti. 2006 yılından beri üreticilere 33.5 milyar lira hasar tazminatı ödendiğini kaydeden Cumhurbaşkanı, bugünkü kabine toplantısında üreticilerin zararını tazmin edebilmek için çeşitli yolların değerlendirildiğini aktardı. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ve zirai don sigortası bulunmayan üreticilerin harcamalarının karşılanması amacıyla Tarım Bakanlığı’nın çalışmalara başladığını söyledi. Hükümetin tüm imkânlarıyla çiftçilerinin yanında olduğunu belirten Erdoğan, konunun yakından takip edileceğini vurguladı.