Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haftaya Çin’de Buluşacak

ERDOĞAN’IN ÇİN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bir diplomasi sürecini devam ettiriyor. Önümüzdeki hafta, Şangay İş Birliği Örgütü Zirvesi için Çin’e gidiyor.

KİLİT GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞECEK

Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, diğer liderlerle kritik görüşmeler yapması bekleniyor. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan ile görüşmek üzere Çin’e gelecek.

Putin’in Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, basın toplantısında 1 Eylül’de iki liderin görüşeceğini ilan etti. Yüz yüze gerçekleşecek bu görüşmede, Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki güncel gelişmelerin ele alınacağı bildiriliyor. Ayrıca Putin, Çin’de İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Hindistan Başbakanı Modi ile de görüşmeler düzenleyecek.

ŞANGAY ZİRVESİ TARİHİ

Örgütün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Çin’in Tiencin şehrinde gerçekleşecek. Zirveye, örgüte üye olan Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, İran ve Belarus ile gözlemci üye Moğolistan’ın liderlerinin yanı sıra, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in davetiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.