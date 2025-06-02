Cumhurbaşkanı Erdoğan: Havadan Su Atma Kapasitemiz 438 Tona Yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun programı devam ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Etimesgut Havaalanı’nda düzenlenen “Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında” programına katıldı. Konuşması sırasında orman yangınlarıyla mücadelede son 23 yılda kaydedilen gelişmelere dikkat çekti. Erdoğan, iktidarı boyunca yangınlarla mücadelenin teknolojik ve lojistik kapasitesinin artırıldığını vurguladı.

HAVA SU ATMA KAPASİTESİ ARTIRILDI

Erdoğan, konuşmasına “Son 23 yılda orman yangınları ile mücadelede önemli aşamalar kat ettik. Hava ve kara gücümüzle, ekipmanlarımızla başarılara imza attık.” diyerek başladı. Şöyle devam etti: “2002’de 73 ton olan havadan su atma kapasitemizi bugün itibarıyla 27 uçak ve 105 helikopter ile toplam 438 tona yükselttik.”

ORMAN TEŞKİLATINA YENİ PERSONEL KAZANDIRILDI

Cumhurbaşkanı, “Arazözlerimiz, ekipmanlarımız yangınlara karşı 7-24 göreve hazır vaziyette bekliyor. Göreve geldiğimizde ilk müdahale aracı yoktu. Yangın vakalarında hava araçlarımızın daha hızlı su alması için 4296 yangın gölet ve havuzu inşa ettik. Bu şekilde nitelikli insan kaynağımızı genişlettik. Orman teşkilatımıza 8500 personel kazandırdık.” dedi.

AVRUPA’DA YANGIN MÜCADELESİNDE BİRİNCİYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan noktalar arasında, “Orman yangınlarıyla mücadele araçlarımızın sayısı bin 786’ya çıktı. 130 bini aşkın orman yangını gönüllümüz yeşil vatan için çalışıyor. Yangınla mücadelede insansız hava aracı kullanımında Avrupa’da birinci, dünyada ikinci ülke konumundayız. 105 helikopter ve İHA’larla anında müdahale ediyoruz.” ifadeleri yer aldı.

BÜTÇE DENGESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelerin konser ve reklam bütçesinin deprem, yangın gibi kritik konulara ayrılan bütçeden daha fazla olmasına da tepki gösterdi. “Reklama, konsere, eğlenceye veya geziye ayrılan tutarın deprem gibi yangına müdahale gibi kritik kalemlerden katbekat fazla olmasının hiçbir açıklaması olamaz.” şeklinde konuştu.

ORMAN VARLIĞI 23,4 MİLYON HEKTAR OLDU

Cumhurbaşkanı, çevre ve doğa koruma çalışmalarında önemli adımlar attıklarını belirterek, “Ormanlarımızı 23.4 milyon hektara ulaştırdık. Ülkemizin yüzde 30’unu ormanlarla kapladık.” ifadesini kullandı. 2002’den bugüne 7.5 milyardan fazla fidan diktiklerini de ekledi.

İHMALİN SONU OLUMSUZ OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yer altı ve üstü kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımının ülkeler için temeli oluşturduğunu ve artan sıcaklıkların ormanlar için ciddi tehditler barındırdığını belirtti. “Eğer hava sıcaklığı çok yüksekse orman yakınlarında, açık alanlarda ateş yakmamanız hayati önemdedir.” diyerek dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.