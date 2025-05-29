Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HSK’ya 4 atama yaptı

cumhurbaskani-erdogan-hsk-ya-4-atama-yapti

HAKİM VE SAVCILAR KURULU KARARNAMESİ RESMİ GAZETE’DE YER ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı olarak Hakim ve Savcılar Kurulu kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kararnamede, 4 yeni isim HSK üyeliğine atandı.

YENİ ATAMALAR YAPILDI

Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu ve İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir, HSK üyeleri arasında yer aldı.

TBMM’DE İKİNCİ SEÇİM GERÇEKLEŞMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda da HSK üyesi olarak Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki seçildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Trafikte Radikal Dönüşüm Sinyali!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CNN Türk'te yaptığı açıklamalarda terörle mücadele, düzensiz göç ve asayiş konularında kararlılık vurgusu yaptı, "Huzurun Yüzyılı" ifadesini öne çıkardı.
Gündem

Söke Belediye Başkan Yardımcısı Gözaltında

Aydın'da Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu, bir düğün sırasında havaya ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.