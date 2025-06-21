Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT Zirvesi’nde; “İran’a yapılan haydutluktur.” dedi

HÜKÜMETİN TAZİYELERİ VE İRAN’A DİKKAT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İsrail’in terör saldırılarında, bombardıman ve suikastlarında vefat eden İranlı kardeşlerimiz için ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Binlerce yıllık tarihiyle, zorluklar karşısında sergilediği dayanışmayla ve güçlü devlet tecrübesiyle İran halkının inşallah bugünleri de atlatacağından hiçbir şüphe duymuyoruz.” dedi. Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’ndaki konuşmasında, İslam dünyasının temsilcileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Toplantıda alınan kararların, İslam ümmeti ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan, “Teşkilatın küresel barış ve refahın sağlanmasına verdiği desteği alacağınız kararlarla bir kez daha dünyaya duyuracağınızdan eminim.” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE MAĞDURLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında en az 55 bin kişinin şehit olduğunu, bu kişilerin büyük bir kısmının kadın ve çocuklardan oluştuğunu aktararak, hayatını kaybedenleri rahmetle andığını belirtti. Türkiye’nin Filistin halkıyla acıyı paylaştığını vurgulayan Erdoğan, “Filistinli kardeşlerimiz acısını acımız, hüznünü hüznümüz biliyoruz. Zulmün karanlığı ne kadar koyu olsa da inşallah adalet tecelli edecek.” şeklinde konuştu. Ayrıca, “İsrail’in işgal ve yıkım politikalarının son iki yılda giderek arttığını” ifade eden Erdoğan, “Batılı güçlerin koşulsuz desteğini arkasına alan İsrail, bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemeye devam ediyor.” dedi.

İSRAİL’İN DEVLET TERÖRÜ

Erdoğan, “İsrail, İran’a gerçekleştirdiği saldırıları en güçlü şekilde telin ediyorum.” diyerek, “Bütün bu saldırılarıyla Netanyahu hükümeti, bölgesel barışın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha ispat etmiştir.” değerlendirmesini yaptı. Ayrıca, “İsrail’in Gazze, Lübnan, Yemen, Suriye ve son olarak İran’a gerçekleştirdiği saldırıların tanım ve tarifi haydutluktur.” diyerek, bu mütecaviz eylemlerin uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı.

DİPLOMASİ VE DİYALOGUN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çözümün diplomasi ve diyalogdan geçtiğini vurguladı. “Netanyahu’nun çatışmaları derinleştirmek amacıyla söylediği sözlere kimse itibar etmesin. İhtiyacımız olan aklı selimdir.” ifadesini kullandı. Ayrıca, iki devletli çözümün hayati bir konu haline geldiğine dikkat çekti ve “Daha fazla ülkenin Filistin Devletini tanımasını teşvik etmeli, uluslararası hukuk temelinde zorlayıcı tedbirler alınması için girişimlerimizi sürdürmeliyiz.” dedi.

SONUÇ VE DAYANIŞMA VURGUSU

Son olarak, Erdoğan, “Aramızdaki farklılıkların bu kritik dönemde ayak bağı olmamasına izin veremeyiz.” sözüyle, İslam dünyasının birlik ve dayanışması gerektiğini belirtti. “İsrail’in tüm bölgeyi yangın yerine çeviren politikalarına karşı duruşumuzu açıkça dünyaya duyurmamız gerekiyor.” diyerek, uluslararası toplumun üzerindeki etki sahibi ülkelere seslendi ve bu bağlamda İslam İşbirliği Teşkilatı’nın önemine vurgu yaptı.