Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT Zirvesi’nde konuştu: İran’a yapılanlar haydutluktur

DÜNYA İLE İLİŞKİLERDE BOZULMA RİSKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İsrail’in terör saldırılarında, bombardıman ve suikastlarında vefat eden İranlı kardeşlerimiz için ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Binlerce yıllık tarihiyle, zorluklar karşısında sergilediği dayanışmayla ve güçlü devlet tecrübesiyle İran halkının inşallah bugünleri de atlatacağından hiçbir şüphe duymuyoruz.” açıklamasında bulundu. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, İslam dünyasının temsilcileri ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Toplantıda alınan kararların İslam ümmeti ve insanlık için hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, “Teşkilatın küresel barış ve refahın sağlanmasına verdiği desteği alacağınız kararlarla bir kez daha dünyaya duyuracağınızdan eminim.” dedi.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE SONUÇLARI

Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında yüzde 65’ten fazlasını çocuk ve kadınların oluşturduğu 55 bini aşkın kişinin şehit olduğunu aktararak, bu saldırılarda hayatını kaybedenleri rahmetle andığını, yaralanan 128 bin Filistin vatandaşına Allah’tan şifa dilediğini belirtti. Türkiye’nin Filistin halkıyla acıyı ve hüznü paylaştığını ifade eden Erdoğan, “Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimiz acısını acımız, hüznünü hüznümüz biliyoruz. Zulmün karanlığı ne kadar koyu olsa da inşallah adalet tecelli edecek, zafer mutlaka inananların olacaktır.” dedi. Erdoğan ayrıca, İsrail’in işgal ve katliam politikalarının son iki yılda arttığını belirterek, “Batılı güçlerin koşulsuz desteğini arkasına alan İsrail bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemeye devam ediyor.” ifadesinde bulundu.

İRAN’A YÖNELİK SALDIRILAR VE TEPKİLER

Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının da arttığını belirterek, “Bütün bu saldırılarıyla, Netanyahu hükümeti bölgesel barışın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha ispat etmiştir.” dedi. İran’a yönelik saldırıları en güçlü şekilde telin ettiğini vurgulayan Erdoğan, “İran halkının bu zor günleri atlatacağından şüphem yok.” değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, “İsrail’in Gazze, Lübnan, Yemen, Suriye ve son olarak İran’a gerçekleştirdiği saldırılar haydutluktur.” diyerek, bu durumun İran’ın kendini savunmasını gerektirdiğini belirtti.

ULUSLAR ARASI TOPLUMUN ROLÜ

Erdoğan, uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerin bölgede stratejik istikrarsızlık yarattığını ifade etti. “Saldırıların, İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde vuku bulması manidardır.” diyen Erdoğan, Netanyahu hükümetinin müzakereleri baltalamak istediğini kaydetti. Erdoğan, “Yaşananlar Netanyahu ve cinayet şebekesinin herhangi bir meselenin diplomatik yollarla çözülmesini istemediğini gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

ÇÖZÜM İÇİN BİRLEŞME GEREKİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki devletli çözüme ulaşmanın hayati hale geldiğine dikkat çekerek, “Daha fazla ülkenin Filistin Devletini tanımasını teşvik etmeli, İsrail’e karşı uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler şartı temelinde zorlayıcı tedbirler alınması için girişimlerimizi sürdürmeliyiz.” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Aramızdaki tutum farklılıklarının bu kritik dönemde bizlere ayak bağı olmasına izin veremeyiz.” diyerek, kardeşlik vurgusu yaptı. Erdoğan, uluslararası topluma seslenerek, “İsrail’in saldırılarına karşı birleşmeliyiz.” dedi.