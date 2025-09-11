Cumhurbaşkanı Erdoğan, İki Başkana Rozet Verdi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık etti. Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a rozet taktı.

HASAN USTAOĞLU’NUN GEÇMİŞİ

1975’te Konya Seydişehir’de dünyaya gelen Hasan Ustaoğlu, 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından dört yıl boyunca özel bir şirkette görev aldı. 2004 yılında kendi mühendislik faaliyetlerini sürdürdüğü bir firmaya geçti. Ustaoğlu, 2010 yılından itibaren CHP yönetim kurulu üyeliği ve ilçe sekreterliği gibi görevlerde bulundu. 2014-2019 yerel seçimlerinde CHP Belediye Meclis Üyeliği pozisyonunu üstlenen Ustaoğlu, 2019’da ise Konya Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği görevini yürüttü. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Seydişehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ustaoğlu, şimdi AK Parti’ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ona rozetini takarak bu yeni dönemine resmen başladı.