Cumhurbaşkanı Erdoğan, İki Belediye Başkanına Rozet Taktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık etti. Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a rozet taktı.

HASAN USTAOĞLU’NUN GEÇMİŞİ

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 1975 yılında dünyaya gelen Hasan Ustaoğlu, 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünü tamamladı. Eğitim hayatının ardından 4 yıl boyunca özel bir şirkette görev yaptı. 2004 yılında kendi mühendislik şirketini kurarak faaliyete başladı. Ustaoğlu, 2010 yılından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetim kurulu üyeliği ve ilçe sekreterliği gibi görevlerde bulundu. 2014-2019 yerel seçimlerinde CHP’den Seydişehir Belediye Meclis Üyesi olarak görev alırken, 2019 yılında Konya Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği görevine seçildi. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Seydişehir Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Ustaoğlu, kısa süre önce AK Parti’ye katıldı ve rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.