Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anneler Günü Mesajı

BUGÜN ANNELER GÜNÜ

Bugün Anneler Günü nedeniyle sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hislerini dile getirdi. Mesajında, “Ülkemizin ve dünyanın tüm annelerinin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, annelerin haklarının ödenemeyeceğini belirterek, “Rabb’imden aileleriyle, evlatlarıyla, sevdikleriyle birlikte hayırlı, mutlu, bereketli ömürler niyaz ediyorum” dedi. Ayrıca kendi annesi ve vefat eden tüm anneleri rahmetle anarak, “Sevgili anneciğim başta olmak üzere darıdünyadan darıukbaya göç eden tüm annelerimizi rahmetle, şükranla, minnetle yâd ediyorum” şeklinde konuştu.

ŞEHİT ANNELERİ VE GAZİ ANNELERİNE VURGU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şanlı hilalin dalgalanması için, aziz vatanın bekası için, milletimizin istiklal ve istikbali için canını feda eden şehitlerimizin muhterem annelerinin Anneler Günü’nü ayrıca kutluyor, her birinin ellerinden öpüyorum” diye ekledi. Aynı zamanda, gazilerimizin annelerini de saygıyla selamlayıp, “Şüheda emaneti olan bu topraklar uğruna çok ağır bedeller ödeyen gazilerimizin kıymetli annelerini saygıyla selamlıyor, hepsinin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.

GAZZE ANNELERİNE DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin’de devam eden olaylara da değinerek, “Vahşi soykırımda geride gözü yaşlı, gönlü mahzun binlerce öksüz bırakarak şehadet mertebesine erişen tüm Gazzeli anneleri rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Kıymetli eşim ve sevgili kızlarımın da Anneler Günü’nü canıgönülden kutluyor; kendilerine sabırları, fedakârlıkları ve emekleri için teşekkür ediyorum” dedi. Mesajının sonunda, “Yeryüzünde barışın, huzurun, esenliğin hüküm sürdüğü, Anneler Günü’nün güzelliklerle kutlanacağı günleri görmeyi Rabb’im bizlere nasip eylesin” dileğinde bulundu.