ERDOĞAN’DAN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla önemli mesajlar verdi. Terörle mücadele konusuna değinen Erdoğan, “Verdiğimiz mücadelenin gayesine ulaşmasını ne terör örgütleri ne yayılmacı heveslerle bölgemizi kana ve ateşe bulamaya çalışanlar ne de onları destekleyip, şımartan emperyalistler engelleyebilir.” ifadelerine yer verdi.

CUMHURİYET’İN YENİ ASRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram sevincini kutladığı görüntülü mesajında, “Ülkemizde ve dünyanın farklı coğrafyalarında bayram sevincimizi paylaşan dostlarımızın, misafirlerimizin tamamına ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün, Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk yıl dönümüne erişmenin mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz.” dedi. Cumhuriyetin 101’inci yılını coşkuyla kutlayan Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve devletin kurucu kadrolarını minnetle andı.

TUSAŞ ŞEHİTLERİNE SAYGI

Malazgirt’ten bu yana vatan topraklarını korumak için hayatını veren şehitler ve gaziler için dua eden Erdoğan, “Savunma sanayimizin lider kuruluşu TUSAŞ’a yönelik saldırıda verdiğimiz şehitlerimiz başta olmak üzere istiklalimiz uğrunda bir gül bahçesine girer gibi toprağa düşen her bir kardeşimiz, kalbimizde daima yaşayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, Hüseyin Nihal Atsız’ın “Kahramanların Ölümü” şiirinden alıntılar yaptı ve tüm kahramanları gönül dolusu andığını belirtti.

KÖKLÜ DEVLET GELENEĞİ

Türk milletinin, Cumhurbaşkanlığı Forsu’ndaki 16 yıldızla ifade edilen köklü devlet geleneğine sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu mirası insanlığın ortak yararına sunmayı hedeflediklerini ifade etti. Gelişimin ve güçlenmenin önemine dikkat çekerek, dost ve soydaşlarla birlikte yeni katkılar sağlama arzusunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem ülke sınırlarında hem de dünya genelinde barış, huzur ve güven sağlamak için tarihsel perspektife daha sıkı sarılacaklarını belirtti. “Verdiğimiz mücadelenin gayesine ulaşmasını ne terör örgütleri ne yayılmacı heveslerle bölgemizi kana ve ateşe bulamaya çalışanlar ne de onları destekleyip, şımartan emperyalistler engelleyebilir.” sözleriyle bu kararlılığı yineledi.

ŞEHİTLERİN HATIRASI

Cumhurbaşkanı, güvenlik ve teknoloji alanlarındaki fedakarlıkların karşılığını alacak bir sürecin eşiğinde olduklarını, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda az sayıda engeli aşacaklarını vurguladı. Türkiye’nin zorluklar karşısında kenetlenmek ve umutlarımızı yeniden filizlendirmek için adımlar atması gerektiğini belirten Erdoğan, “Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları ali, hatıraları baki olsun.” diyerek Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Cumhuriyetimizin 101’inci yıl dönümü tüm millete hayırlı olsun.