Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diplomasi Trafiğine Zelensky Ziyareti Ekleniyor

cumhurbaskani-erdogan-in-diplomasi-trafigine-zelensky-ziyareti-ekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bir diplomasi trafiğine devam ediyor.

Savaşın patlak vermesinin ardından görüşmelerini hızlandıran Erdoğan, bölgede barış ve huzurun tesis edilmesi için yoğun bir çaba gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugünkü programında herhangi bir ayrıntı bulunmaması dikkat çekerken, gelişmeler sürpriz bir şekilde yaşandı.

VLADİMİR ZELENSKY, İSTANBUL’U ZİYARET EDİYOR

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky’nin Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceği yönünde iddialar gündeme geldi.

Bu iddiaların ardında, Vladimir Zelensky’nin İstanbul’a ulaştığı bilgisi geldi.

İLETİŞİM BAŞKANI ZİYARETİ DOĞRULADI

Sosyal medya platformu üzerinden ziyarete yönelik bir açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, 4 Nisan 2026 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.” dedi.

Duran, İstanbul’da gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili gündemdeki konuların yanı sıra bölgesel gelişmeler, İstanbul Süreci, ateşkesin sağlanması ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınacağını belirtti.

