Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi’yi kabul etti

TOPLANTIYA İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI KATILDI

İstanbul’da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Türkiye’de bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve güncel bölgesel meseleler üzerinde duruldu.

GÖRÜŞMEDE GÜÇLÜ DURUŞ VURGUSU YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmeler çerçevesinde Türkiye’nin, İsrail’in Gazze, Lübnan ve Suriye’ye yönelik saldırılarını ve İran’a yönelik her türlü saldırıyı güçlü bir duruşla karşıladığını aktardı. Erdoğan, Türkiye’nin çatışmaların sona erdirilmesi için aktif bir rol üstlendiğini belirtti. Bölgenin yeni bir savaşa katlanamayacağını vurgulayan Erdoğan, İsrail’in saldırılarına derhal son vermesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca nükleer anlaşmazlıkların müzakerelerle çözülmesinin mümkün olduğunu ve bu doğrultuda adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

TEKNİK GÖRÜŞMELERİN BAŞLATILMASI GEREKİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, İran ile ABD arasındaki görüşmelere kolaylaştırıcı bir katkıda bulunmaya hazır olduğunu da dile getirdi. Teknik ve liderler düzeyindeki görüşmelerin bir an önce başlatılması gerektiğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin bu süreçteki desteklerinin devam edeceğini de ekledi. Kabul, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde “İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı” çerçevesinde yapıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.