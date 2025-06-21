Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı’nı kabul etti

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI’NIN KABULÜ

İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Türkiye’ye gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışmalar ile bölgesel ve küresel gelişmeler üzerinde duruldu.

TÜRKİYE’NİN GÜÇLÜ DURUŞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında Türkiye’nin, İsrail’in Gazze, Lübnan ve Suriye’ye yönelik saldırıları gibi, İran’a yönelik her türlü saldırıya karşı da güçlü bir duruş sergilediğini söyledi. Erdoğan, Türkiye’nin çatışmaların sona erdirilmesi ve diplomatik çözüm arayışlarında aktif rol oynadığını ifade etti. Ayrıca, bölgenin yeni bir savaşa tahammül edemeyeceğini vurgulayarak, İsrail’in derhal saldırılarını durdurması gerektiğini belirtti.

NÜKLEER ANLAŞMA VE İRAN’LA GÖRÜŞMELER

Nükleer anlaşmazlıkların çözümünün müzakerelerle mümkün olduğunu belirten Erdoğan, bu konudaki adımların atılması gerektiğini de vurguladı. Türkiye’nin, İran ile ABD arasında yapılacak görüşmelere yardımcı olmak için kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, teknik ve liderler düzeyindeki görüşmelerin bir an önce başlatılmasının önemini belirtti. Türkiye’nin bu süreçteki desteklerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

KABULDE YER ALAN İSİMLER

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde “İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı” çerçevesinde gerçekleşen kabulde; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.