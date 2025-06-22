Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı’nı Kabul Etti

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER

İstanbul’da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Türkiye’de bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul ediliyor. Bu görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışmalar ile bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu toplantıda Türkiye’nin İsrail’in Gazze, Lübnan ve Suriye’yi hedef alan saldırıları gibi, İran’a yönelik her türlü saldırıya karşı kararlı bir duruş sergilediğini belirtiyor.

ÇATIŞMALARIN SONA ERDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇABALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin çatışmaların sonlandırılması ve diplomatik çözüm arayışlarında aktif bir rol üstlendiğini ifade ediyor. Ayrıca, bölgenin yeni bir savaşa dayanamayacağını vurgulayıp İsrail’in derhal saldırılarını durdurması gerektiğine dikkat çekiyor. Erdoğan, nükleer anlaşmazlıkların çözümünün müzakerelerle mümkün olduğunu ve bu hususta adımlar atılması gerektiğini dile getiriyor.

GÖRÜŞMELERE KOLAYLAŞTIRICI DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, İran ile ABD arasında gerçekleştirilecek görüşmelere katkı sağlamak için kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu açıkladı. Teknik ve liderler düzeyindeki görüşmelerin bir an önce başlatılmasının önemine değinen Erdoğan, Türkiye’nin bu süreçteki desteklerinin süreklilik göstereceğini belirtiyor. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde “İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı” kapsamında gerçekleşen bu kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer alıyor.