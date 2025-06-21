Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı’nı kabul etti

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI’NIN KABULÜ

İstanbul’da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Türkiye’de bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul ediliyor. Bu görüşme sırasında, özellikle İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalar ile bölgesel ve küresel gelişmeler gündeme geliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN VURGULARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme esnasında Türkiye’nin, İsrail’in Gazze, Lübnan ve Suriye üzerindeki saldırıları gibi, İran’a yönelik her türlü saldırıya karşı da kararlı bir duruş sergilediğini ifade ediyor. Türkiye’nin çatışmaların sona erdirilmesi ve diplomatik çözümler arayışında aktif bir rol almakta olduğunu da belirtiyor. Erdoğan, bölgede yeni bir savaşın kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, İsrail’in derhal saldırılarını durdurması gerektiğini ifade ediyor. Nükleer anlaşmazlıkların çözümünün müzakereler yoluyla mümkün olduğunu da dile getiriyor.

GÖRÜŞMELERE HAZIRLIK YAPMAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin İran ile ABD arasında yapılacak görüşmelere katkı sağlamak üzere kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu belirtiyor. Teknik ve liderler düzeyindeki görüşmelerin bir an önce başlatılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin bu süreçteki desteklerinin devam edeceğini de sözlerine ekliyor. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşen kabule, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katılıyor.