Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSRAİL’in saldırısını kınadı

İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Gazze’de soykırım yapan İsrail, saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Katar’ın başkenti Doha’yı hedef alan İsrail, bu harekâtın müzakere için Doha’da bulunan Hamas yetkililerine yönelik bir suikast teşebbüsü olduğunu ifade ediyor. Gelişmeler neticesinde, Katar arabuluculuktan çekilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sert bir kınama mesajı geldi.

ERDOĞAN’DAN KINAMA MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail’in saldırısını lanetliyorum” diyerek İsrail’i kınadığını vurguladı ve Türkiye olarak tüm Filistin halkının ve Katar’ın yanında olduklarını belirtti. Erdoğan, “Tüm Filistinli kardeşlerimizin ve dost Katar’ın yanındayız” şeklindeki ifadeleriyle durumu netleştirdi. İsrail’in bugün Katar’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısının, Netanyahu hükümetinin çatışma ve istikrarsızlığı derinleştirmeyi hedeflediğini bir kez daha gözler önüne serdiğini dile getirdi.

KATAR’IN EGEMENLİĞİ İHLAL EDİLDİ

Erdoğan, bu saldırının uluslararası hukukun ve Katar’ın egemenliğinin açık bir ihlali olduğunu, ayrıca kardeş ülke Katar’ın güvenliği ve huzurunu tehdit ettiğini ifade etti. “Bu saldırıyı lanetliyorum” diyerek Türkiye’nin Filistinli kardeşlerinin ve müttefiki, stratejik ortağı, dostu Katar Devleti’nin yanında durma kararlılığını vurguladı. Terörizmi devlet politikası haline getirenlerin emellerine ulaşamayacağını söyleyen Erdoğan, “İsrail’in, tüm bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan haydutlukları karşısında dirayetli ve kararlı duruşumuzu koruyacak; barışı, uluslararası hukuku ve Filistin halkının özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz” ifadeleriyle duruşlarını yineledi.